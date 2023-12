Donald Tusk podczas expose: Będzie babciowe

- Śmialiście się z "babciowego” - będzie "babciowe”. W tym roku. W ramach programu Aktywna Mama wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują pomocy na opiekę nad swoim maleństwem 1500 zł miesięcznie" - powiedział podczas expose premier Donald Tusk.

"Babciowe" to jedna z głównych obietnic, z którymi Koalicja Obywatelska szła do wyborów i jeden z pierwszych projektów rządu Donalda Tuska, które mają szansę być procedowane przez Sejm.

Na czym polega "babciowe"? Ile wyniesie?

"Babciowe” to zasiłek w wysokości 1500 zł, który zgodnie z założeniami Koalicji Obywatelskiej ma być wypłacany na wsparcie wychowania dzieci. Miałby on trafiać do rodzin, w których matka zajmująca się dzieckiem w wieku do 3 lat, powróci do pracy. Pieniądze za opiekę nad wnukiem mogłaby otrzymać babcia, ale można za nie opłacić również opiekunkę lub pobyt dziecka w żłobku.

Warunkiem złożenia wniosku i wypłaty świadczenia ma być podjęcie przez mamę pracy, w której będzie uzyskiwać dochody równe co najmniej minimalnej krajowej. Od stycznia 2024 roku będzie to 4 242 zł brutto, a od lipca 4 300 zł brutto.

"Babciowe". Od kiedy będzie wypłacane?

Wypłatę nowego świadczenia z ZUS w wysokości 1500 zł Donald Tusk zapowiedział w expose już od nowego roku. Szczegóły programu mamy poznać bardzo szybko. Jak powiedział premier kandydaci na ministrów czekając na powołanie nowego rządu przygotowali projekty ustaw, by możliwe było ich jak najszybsze uchwalenie i wprowadzenie w życie.

Politycy KO już wcześniej deklarowali, że wypłaty mogłyby ruszyć już z początkiem 2024 roku, ale nie wiadomo było czy będzie to możliwe aż tak szybko, ze względu na to, że rząd koalicyjny Donalda Tuska dopiero teraz przejmuje stery.

Dziś szef rządu zapowiedział, że „babciowe” jest jedną z tych obietnic, które ruszą natychmiast.