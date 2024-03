Program "Aktywny rodzic", czyli babciowe ma być też dostosowany do różnych potrzeb w zakresie opieki nad dzieckiem. Pierwsza forma finansowania będzie dotyczyła rodziny, w której oboje rodzice pracują i zamierzają skorzystać z usług np. niani lub kogoś z bliskiej rodziny. Wówczas podpiszą z taką osobą umowę, co będzie stanowiło podstawę do wypłaty 1,5 tys. zł świadczenia miesięcznie.

Drugi wariant - dziecko idzie do żłobka. Wówczas istniejące dziś świadczenie z tym związane, a wynoszące 400 zł miesięcznie, wzrosłoby nawet do 1,5 tys. zł.

Jeśli natomiast, jedno z rodziców zostanie z dzieckiem w domu, wówczas niezależnie od liczby potomstwa mógłby skorzystać ze świadczenia 500 zł miesięcznie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) – dziś wypłacanego dopiero po urodzeniu drugiego dziecka - czytamy w DGP.

Projekt ustawy zakłada też, że dłuższa niż miesiąc przerwa w aktywności zawodowej wstrzymuje wypłatę pieniędzy.

Więcej na temat babciowego przeczytasz w wywiadzie z Agnieszką Dziemianowicz-Bak pod tytułem "Chcemy zbudować system wokół aktywnego rodzica" przeprowadzonego przez Grzegorza Osieckiego i Tomasza Żółciak w Dzienniku Gazecie Prawnej>>>