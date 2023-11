Takiej odpowiedzi udzieliło dokładnie 72,72 proc. pytanych. Przeciwnego zdania było 9,09 proc.,natomiast 18,18 proc. nie miało opinii na ten temat. Jak poinformował Obserwator Finansowy (obserwatorfinansowy.pl), 59,09 proc. ankietowanych wskazało, że postawienie Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu miałoby negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Zaprzeczyło temu 31,82 proc. Z kolei 54,54 proc. ekspertów uważa, że postawienie Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu obniży rating kredytowy Polski. Przeciwną opinię wyraziło 31,82 proc. ankietowanych.

Jak poinformował Obserwator Finansowy, obawę o odpływ inwestycji zagranicznych z Polski jako konsekwencję postawienia Prezesa NBP przez Trybunałem Stanu wyraziła połowa spośród osób, które miały zdanie na ten temat, druga połowa takiej obawy nie podzielała.

Reklama

Ankieta "Obserwatora Finansowego" została skierowana do 115 ekonomistów w dniach 24-28 listopada 2023 r. Serwis ten należy do NBP. Jak poinformowano, eksperci, którzy udzielili odpowiedzi, reprezentowali 19 ośrodków, m.in.: Polski Instytut Ekonomiczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warsaw Enterprise Institute, PZU SA, Instytut Prawa Gospodarczego, Polska Sieć Ekonomii i DMK/AceMarketU /NiezależnyDomMaklerski.

Do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu miałaby doprowadzić nowa, sejmowa większość. Mówił o tym m.in. Donald Tusk.

Cała sprawa ma różne aspekty. Po pierwsze, chodzi o kwestię niezależności banku centralnego i reakcję rynków na takie działania Sejmu. Po drugie, kontrowersje budzi fakt, czy uchwała Sejmu w tej sprawie prowadziłaby do zawieszenia prezesa NBP w pełnieniu swojej funkcji.

Generalnie, postawienie przed Trybunałem Stanu powoduje zawieszenie w pełnieniu obowiązków. Zdania prawników na temat tego, czy dotyczy to również prezesa NBP są podzielone. Część uważa, że tak. Inni podkreślają, że w tym przypadku naruszałoby to szczególnie chronioną i zapisaną w prawie niezależność banku centralnego. Prof. Ryszard Piotrowski w wypowiedzi dla Business Insidera stwierdził, że byłoby to naruszenie Konstytucji. Profesor komentował również dla BI kwestię ewentualnego wniosku o stwierdzenie, że ustawa o Trybunale Stanu w punkcie, w którym zezwalałaby na zawieszenie Prezesa NBP, mogłaby się okazać niezgodna z Konstytucją.