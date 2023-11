W drugim roku trwania wojny w Ukrainie, Austria wciąż w dużym stopniu korzysta z dostaw gazu z Rosji. Z danych austriackiej firmy energetycznej E-Control wynika, że udział Rosji w imporcie gazu ziemnego wyniesie w tym roku ok. 60 proc. We wrześniu było to aż 80 proc. – mniej więcej tyle, ile na początku wojny.

Reklama

Były szef E-Control Walter Boltz oraz były szef OMV Gerhard Roiss w rozmowie z dpa ostrzegli przed brakiem alternatywy w przypadku ewentualnego braku dostaw z Rosji. Skrytykowali fakt, że operator gazociągu Gas Connect Austria (GCA) nie promuje aktywnie rozbudowy gazociągu z Niemiec, którego przepustowość pozostaje ograniczona.

Obecnie gaz płynie nadal z Rosji – potwierdził szef GCA Stefan Wagenhofer. Gaz ten trafia do Austrii przez Ukrainę, zatem "linia nadal znajduje się w strefie działań wojennych”.

Reklama

Reklama

Austria nie rezygnuje z rosyjskiego gazu

Jak przypomniał „Welt”, w przeciwieństwie do Niemiec Austria nie zrezygnowała jeszcze z rosyjskiego gazu, gdyż obecna umowa na dostawy obowiązuje do 2040 roku.

Negocjacji nie było?

Strona austriacka „nie chciała odpowiedzieć, czy OMV, jako kontrahent Gazpromu, kiedykolwiek próbował negocjować zmiany w tej umowie” – dowiedział się „Welt”. OMV zapewnia, że „zabezpieczył alternatywne ilości gazu na wypadek wstrzymania dostaw”.

„Z drugiej strony, większość regionalnych dostawców energii w dalszym ciągu w zbyt dużym stopniu polega na Rosji. Można odnieść wrażenie, że firmy te chowają głowy w piasek, mając nadzieję, że nie będzie aż tak źle” – podsumował „Welt”.

Czy Austria planuje zmienić swoje źródła energii w przyszłości?

Zgodnie z Ustawą o Rozszerzeniu Odnawialnej Energii (EAG), która została uchwalona przez austriacki parlament latem 2021 roku, Austria zamierza przekształcić swój system energetyczny tak, aby w ciągu roku 100 proc. energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, Austria zdecydowała się na wprowadzenie podatku od CO2, aby osiągnąć cele redukcji emisji.

Aby osiągnąć neutralność węglową do 2040 roku, rola energii elektrycznej w austriackim miksie energetycznym znacznie wzrośnie. NECP przewiduje, że zużycie energii elektrycznej może wzrosnąć nawet o 23 proc. do 2030 roku i o 66 proc. do 2050 roku w porównaniu do 2017 roku.

Austria skupia się również na środkach dotyczących energii i klimatu w swoim planie odbudowy i odporności na lata 2020-2026. 46 proc. z ogólnej kwoty 4,5 miliarda euro zostanie przeznaczone na działania klimatyczne. To znacznie przekracza cel 37 proc. w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności.