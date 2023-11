Niedziele handlowe w listopadzie: Czy 19 listopada sklepy będą otwarte?

Ci, którzy planują dziś większe zakupy, będą musieli poczekać do poniedziałku. Niedziela 19 listopada to niedziela niehandlowa. Większość sklepów będzie zamknięta.

Co więcej, żadna niedziela w listopadzie nie jest niedzielą handlową. To oznacza, że również w ostatnią niedzielę miesiąca, czyli 26 listopada, większość sklepów będzie nieczynna.

Niedziele handlowe: Co mówią przepisy?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w Polsce co do zasady obowiązuje zakaz handlu w niedzielę. Wyjątkiem są niedziele handlowe. W trakcie roku mamy ich siedem. Chodzi o:

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu,

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Niedziele handlowe w grudniu 2023

W tym roku niedziele handlowe w grudniu wypadają 17 i 24 grudnia. Problem w tym, że 24 grudnia to również Wigilia. A w ten dzień, nawet jeśli jest to dzień powszedni, handel jest ograniczony do godz. 14. Dodatkowo od lat wiele środowisk zabiega, by Wigilia stała się w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy.

Stąd pojawił się pomysł, by tegoroczny problem rozwiązać doraźnie – wprowadzając nowy termin niedzieli handlowej – 10 grudnia 2023 roku zamiast 24 grudnia. 10 grudnia (tak jak w Wigilię) handel miałby zostać ograniczony tylko do godziny 14. Projekt ustawy wprowadzającej te rozwiązania rząd przyjął na posiedzeniu 14 listopada. Ustawa musi jednak jeszcze przejść przez parlament i zostać podpisania przez prezydenta.

Czy czeka nas zniesienie zakazu handlu w niedzielę?

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę było jednym z postulatów wyborczych partii opozycyjnych, różniły się one między sobą jeśli chodzi o szczegóły proponowanych rozwiązań. Sam pomysł cieszy się sporym poparciem Polaków. W badaniu przeprowadzonym we wrześniu br. przez UCE Research na zlecenie portalu wiadomoscihandlowe.pl za uwolnieniem handlu w niedzielę opowiedziało się 54 proc. klientów, a 37,7 proc. było przeciw.