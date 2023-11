Black Friday wiąże się z wielkimi wyprzedażami, promocjami i obniżkami cen. Co roku jest to coraz popularniejsza praktyka i wielu konsumentów czeka na ten dzień, by zakupić produkty w atrakcyjniejszych cenach. Niestety wraz z rozpowszechnieniem się tego dnia w Polsce zaczęły mieć miejsce nieuczciwe praktyki, jak na przykład sztuczne zawyżanie cen. W 2023 roku się to zmieni, w życie weszła bowiem dyrektywa Omnibus.