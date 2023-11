Nieoficjalnie podaje się, że Komisja Europejska planuje w najbliższych tygodniach zatwierdzić polski zmodyfikowany plan KPO o RePowerEU. Ponad 2,4 miliarda złotych, które mają trafić do Polski jako pierwsze, to środki przeznaczone na inwestycje w transformację energetyczną. RePowerEU to plan, który ma pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu celów związanych z transformacją energetyczną.

Reklama

Składa się on z trzech głównych elementów: oszczędzania energii, produkcji ekologicznej energii oraz dywersyfikacji dostaw energii. Celem REPowerEU jest zwiększenie odporności, bezpieczeństwa i zrównoważoności systemu energetycznego UE dzięki niezbędnemu ograniczeniu zależności od paliw kopalnych oraz dywersyfikacji dostaw energii na szczeblu UE.

Komisja Europejska chce zachęcić Polskę do szybszego dostosowywania się do wymogów klimatycznych przyjętych przez Unię Europejską.

Ostatnia szansa na KPO

Reklama

Jeśli Polska nie złoży wniosku o zaliczki w ramach KPO do 8 grudnia, szansa na ich otrzymanie przepadnie.

Donald Tusk, przewodniczący KO spotkał w Brukseli, z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen, z którą rozmawia m.in. o odblokowaniu środków KPO dla Polski.

Tusk w Brukseli

Cel dzisiaj to odbudować pozycję mojego kraju w Europie, wzmocnić całą UE - mówił Tusk. Jestem dziś w siedzibie KE, by przyspieszyć proces powrotu do pełnej obecności Polski w UE. Wracamy na tę drogę z pełnym przekonaniem, że taka jest wola polskich wyborców. Jestem tutaj wciąż jako lider opozycji, nie jako premier, ale czas płynie, nieubłaganie - ocenił szef rządu.

Musiałem podjąć tę inicjatywę, zanim dojdzie do rozstrzygnięć powyborczych, bo trzeba użyć wszystkich metod, by ratować pieniądze które się Polsce należą - dodał.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (21,3%).