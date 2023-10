Koszt pogrzebu: Porównanie kosztów w 10 polskich miastach

Eksperci rankomat.pl zebrali dane z ponad 50 zakładów pogrzebowych mieszczących się w 10 wybranych miastach. Kalkulacją objęto koszt podstawowej usługi zakładu pogrzebowego, zakup najtańszej, sosnowej trumny oraz zakup prostego granitowego nagrobka dla jednej osoby. Łączny koszt w poszczególnych miastach wygląda następująco:

Szczecin – 9 900 zł

Gdańsk – 9 400 zł

Wrocław – 10 350 zł

Poznań – 8 300 zł

Olsztyn – 9 800 zł

Katowice – 9880 zł

Łódź – 10 190 zł

Warszawa – 10 400 zł

Kraków – 10 360 zł

Rzeszów – 9 450 zł.

Wysokość zasiłku pogrzebowego: Kwota nie zmieniła się od 12 lat

- Z naszej sondy wśród zakładów pogrzebowych wynika, że wydatki związane ze skromnym pogrzebem poszły w górę o ok. 20 proc. Jeszcze dwa-trzy lata temu organizacja pogrzebu kosztowała 7-8 tys. zł. Obecnie jest to wydatek przekraczający 10 tys. zł. Wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł starczy tylko na pokrycie podstawowych wydatków. Jego wysokość nie była zmieniana od 12 lat – mówi Ewelina Ratajczak, ekspert rankomat.pl.

Z informacji zgromadzonych przez rankomat.pl wynika także, że wartość zasiłku pogrzebowego to górny limit, do którego swoje stawki stara się dopasować branża funeralna. "Koszt podstawowej usługi pogrzebowej (w jej skład wchodzi organizacja pogrzebu wraz z transportem bez kwiatów, oprawy muzycznej, kosztów konsolacji i uroczystości religijnej) wynosi – w zależności od standardu i zakładu pogrzebowego – od niecałych 3 tys. zł do blisko 5 tys. zł. Prosta trumna sosnowa w zależności od regionu kosztuje od 900 do 1400 zł. Trumny dębowe to już wydatek ponad 4 tysięcy złotych" – czytamy.

Koszt wykupienia miejsca na cmentarzu: Od kilkuset do kilku tysięcy lub więcej

W przeprowadzonej analizie do kosztów organizacji pogrzebu dodano zakup prostego, jednoosobowego nagrobka z granitu. Jest to wydatek w granicach od ponad 5 tys. zł w Poznaniu do blisko 7 tys. zł w Warszawie. W zestawieniu nie uwzględniono kosztów rezerwacji miejsca na cmentarzu. "Wysokość tego wydatku jest mocno zróżnicowana i wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych lub więcej. Zależy zarówno od lokalizacji i renomy samego cmentarza, jak i od lokalizacji konkretnego miejsca" – czytamy.

W podanych kosztach nie ma też wydatków związanych z organizacją uroczystości religijnej (w Kościele katolickim wierni zwykle płacą księdzu i organiście). Nie wzięto też pod uwagę wspomnianych już kosztów ewentualnej konsolacji (poczęstunku dla najbliższych odbywającego się po pogrzebie) oraz kosztów zakupu kwiatów. "Jeśli zdecydujemy się na bardziej rozbudowaną uroczystość połączoną z konsolacją, to musimy się liczyć z wydatkami w wysokości kilkunastu tysięcy złotych lub więcej" – czytamy.

Kremacja droższa niż tradycyjny pochówek

Okazuje się też, że pogrzebu osoby, która po śmierci zostanie poddana kremacji może być droższy od tradycyjnego pochówku. "Sama usługa kremacji kosztuje od 800 zł w Warszawie do 1000 zł w innych miastach. Do tego należy doliczyć koszt trumny kremacyjnej (ok. 400-500 zł) oraz urny, której ceny zaczynają się od 250 zł" – czytamy.

Okazuje się również, że na rynku są dostępne produkty finansowe, które pozwalają na sfinansować koszty organizacji pogrzebu. Mowa zarówno o specjalistycznych polisach pogrzebowych, jak i standardowych ubezpieczeniach na życie. "Ubezpieczyciele oferują także ochronę nagrobków, którą można wykupić jako samodzielną polisę lub dodatek do ubezpieczenia nieruchomości" – informuje rankomat.pl.