Wzrost cen mieszkań w Polsce

O ile w wielu krajach Unii Europejskiej ceny mieszkań zaczynają spadać, zwłaszcza tych z rynku wtórnego, o tyle w Polsce tendencja nadal jest wzrostowa. Serwis RANKOMAT.pl przeanalizował ceny mieszkań na rynku wtórnym na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W analizie skorzystał z median cen mieszkań z IV kwartału 2022 oraz pierwszego kwartału 2023, które są dostępne na portalu ogłoszeń nieruchomości adresowo.pl. Pod lupę wzięto ceny mieszkań w 18 miastach wojewódzkich, a następnie w 16 województwach. Określono również amplitudy cenowe 1 metra kwadratowego mieszkania w dwóch wybranych miejscowościach z każdego województwa.

Gdzie mieszkania są najdroższe, a gdzie najtańsze?

Reklama

Od wielu lat prym pod kątem cen mieszkań wiedzie stolica. Obecnie cena 1 metra kwadratowego w Warszawie to 13 223 zł. Po stolicy najdroższe mieszkania są w Gdańsku (11 768 zł), Krakowie (11 657 zł) oraz we Wrocławiu (10 611 zł). Do miast wojewódzkich, gdzie ceny mieszkań są najniższe, aczkolwiek nadal wysokie, zaliczamy: Gorzów Wielkopolski (cena to 6465 zł), Bydgoszcz (z ceną 6963 zł) oraz Zieloną Górę (z ceną 6995 zł). W każdym z 18 miast wojewódzkich odnotowano wzrost cen w IV kwartale 2022 oraz w I kwartale 2023.

Reklama

Reklama

Ceny mieszkań w poszczególnych województwach

O ile ceny za 1 metr kwadratowy nieruchomości wzrosły we wszystkich miastach wojewódzkich, o tyle w skali całych województw sytuacja wygląda nieco inaczej. W niektórych z nich średnie ceny mieszkań dla całego województwa nieco spadły. Takie sytuacje miały miejsce m.in.: w województwie mazowieckim (tam średnia cena dla województwa za 1 metr kwadratowy spadła o 307 zł), w województwie dolnośląskim (gdzie zanotowano spadek o 249 zł), czy też w województwie pomorskim, gdzie 1 metr kwadratowy staniał o 233 zł.

Natomiast między rokiem 2022 a 2023 największy wzrost odnotowano w województwie podkarpackim (1 metr kwadratowy zdrożał tam o 510 zł), w województwie opolskim, gdzie wzrost wyniósł 311 zł oraz w województwie świętokrzyskim, gdzie za 1 metr kwadratowy nabywcy musieli zapłacić średnio o 305 zł więcej.

Różnica w cenach mieszkań w obrębie jednego województwa

Na podstawie danych opublikowanych w bazie portalu adresowo.pl dla pierwszego kwartału 2023 można wywnioskować, że nie zawsze cena 1 metra kwadratowego nieruchomości w stolicy województwa jest tą najwyższą na całym jego obszarze. Oczywiście w większości województw najdrożej jest w miastach wojewódzkich. Jednak są od tego wyjątki. Przykładowo w województwie małopolskim najdroższe mieszkania nie są w Krakowie, a w Zakopanem. Tam cena ofertowa za 1 metr kwadratowy wynosi aż 18950 zł. Dla porównania: w innej lokalizacji na obszarze tego województwa, takiej jak Trzebinia, cena 1 metra kwadratowego to "zaledwie" 5714 zł.

Podobna sytuacja ma miejsce na przykład w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim czy dolnośląskim. Tam prym wiodą ceny nieruchomości w innych miastach na terenie tych województw. Zamiast Gdańska, Szczecina czy Wrocławia, najdrożej za 1 metr kwadratowy zapłacimy odpowiednio w Sopocie, Międzyzdrojach czy Karpaczu.