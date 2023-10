Maksymalna skala programu wakacji kredytowych w 2024 r. obejmie około 1,7 mln umów kredytowych - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów po wtorkowym posiedzeniu rządu. Szacunkowa wartość kredytów do objęcia programem to ok. 268 mld zł - dodano.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Reklama Przepisy przedłużają na 2024 rok wakacje kredytowe dla osób posiadających kredyty hipoteczne do 800 tys. zł. Rozwiązania dotyczące wakacji kredytowych różnią się w zależności od kwoty kredytu. Jeśli kredyt wynosi do 400 tys. zł, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków, by skorzystać z wakacji kredytowych. Jeśli natomiast kredyt wynosi od 400 do 800 tys. zł, program będzie dostępny tylko w przypadku, gdy koszt obsługi kredytu, czyli rata kapitałowa i odsetkowa, przekracza 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Brany będzie pod uwagę średni miesięczny dochód z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku. Rząd PiS chce przeciągnąć wakacje kredytowe na 2024 rok. Ale z jedną zmianą Zobacz również W komunikacie zaznaczono, że maksymalna skala programu wakacji kredytowych w 2024 r. obejmie około 1,7 mln umów kredytowych. Szacunkowa wartość kredytów do objęcia wakacjami to około 268 mld zł. Reklama Z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których kredyt wynosi maksymalnie 800 tys. zł. Powyżej 400 tys. zł przy rozpatrywaniu wniosku o wakacje kredytowe uwzględniany będzie dochód w gospodarstwie domowym. Dla osoby, której miesięczna rata wynosi 2500 zł, to oznacza 10 tys. zł w ciągu roku do przeznaczenia na własne cele - podano. Dodano, że w 2024 roku będzie można zawiesić kredyt łącznie na cztery miesiące: 1 miesiąc w I kwartale (styczeń-marzec 2024 r.); 1 miesiąc w II kwartale (kwiecień-czerwiec 2024 r.); 1 miesiąc w III kwartale (lipiec-wrzesień 2024 r.); 1 miesiąc w IV kwartale (październik-grudzień 2024 r.). Zaznaczono również, że wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu, a terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazało w komunikacie, że wakacje kredytowe w 2024 r. mają dotyczyć kredytów hipotecznych w złotych, zawartych przed 1 lipca 2022 r. Reklama W lipcu 2022 r. rząd podjął decyzję o pomocy kredytobiorcom w trudnym czasie. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku można było nie spłacać łącznie ośmiu rat kredytowych. Na koniec września 2023 r. ponad milion kredytów było objętych możliwością skorzystania z wakacji kredytowych - to 57 proc. wszystkich zobowiązań zaciągniętych na kupno mieszkania w polskiej walucie. Anna Lewicka twitter Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję