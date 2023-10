Wakacje kredytowe również w 2024 roku?

W lipcu 2022 r. weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. wakacje kredytowe. Przewidują one, że osoby spłacające kredyty mieszkaniowe mogą zawiesić ich spłatę przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r.

"Zgodnie z zapowiedziami projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na rok 2024 będzie procedowany przez rząd. Premier Mateusz Morawiecki wpisał go do harmonogramu kolejnego posiedzenia rządu" - przekazał w czwartek na platformie X (dawny Twitter) rzecznik rządu Piotr Müller.

Więcej szczegółów zdradził w Polskim Radiu minister rozwoju Waldemar Buda: "Stopy procentowe nie spadły aż tak mocno, żeby można było dziś zrezygnować z wakacji kredytowych. To konieczne rozwiązanie. W ustawie zaproponujemy kryteria, ale większość osób, które skorzystało już z rozwiązania będzie mogła z niego nadal skorzystać" - stwierdził.

Dodał, że prace nad ustawą prowadzi również ministerstwo finansów. "Przygotowujemy ustawę, ministerstwo finansów również nad tym mocno pracuje. Na najbliższej Radzie Ministrów we wtorek chcemy przedłożyć gotowy projekt ustawy, bo wiemy, że to rozwiązanie jest bardzo potrzebne." - powiedział.

Wakacje kredytowe 2024 z progiem dochodowym

Przedstawiciele odchodzącego rządu już od jakiegoś czasu zapowiadali, że w nowych przepisach dotyczących wakacji kredytowych zostanie wprowadzony próg dochodowy (w tej chwili nie ma żadnych ograniczeń). Docelowo służyć ma on temu, żeby z wakacji mogły korzystać głownie osoby, które mają problemy ze spłatą kredytów. Jak będzie w rzeczywistości? Ze słów ministra Budy wynika, że w 2022 i 2023 r. z możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu skorzystało ok. 2 mln osób. W przyszłym roku ma ich być ok. 1,7-1,75 mln.