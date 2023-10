"Bezpieczny kredyt 2 proc." - liczba wniosków

"Bezpieczny kredyt 2 proc." ruszył 3 lipca 2023 r. Przez pierwsze trzy miesiące do banków biorących udział w programie trafiło 63 629 wniosków o kredyt (dane na 5 października 2023 r.) W informacji podanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii czytamy, że banki zawarły 17 548 umów kredytowych na łączną kwotę ok. 6,934 mld zł. Średnia kwota, na którą udzielono "Bezpiecznego Kredytu 2 proc." to 395 124 zł.

Minister rozwoju Waldemar Buda tłumaczył, że zainteresowanie "Bezpiecznym kredytem" ustabilizowało się na poziomie ok. 3 tys. wniosków kredytowych tygodniowo. – Razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego monitorujemy sytuację. W razie potrzeby zwiększymy fundusz, z którego będą realizowane dopłaty w kolejnych latach – powiedział.

Ile osób ubiega się o "Bezpieczny kredyt 2 proc."?

Liczba osób ubiegających się o "Bezpieczny kredyt 2 proc." nie jest równoznaczna z liczbą wniosków. Analitycy Totalmoney.pl zwracają uwagę, że faktyczna liczba zainteresowanych może być nawet o połowę albo nawet trzy razy mniejsza. Powód? Wielu potencjalnych kredytobiorców ubiega się o środki za pośrednictwem brokerów, od razu w co najmniej trzech bankach. Okazuje się też, że nie wszystkie osoby, które otrzymały pozytywne decyzje kredytowe, zdecydowały się na zawarcie umowy.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." – jakie banki go udzielają?

Z danych dostępnych na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wynika, że w programie bierze obecnie udział 12 banków (stan na 16 października br.). Są to:

Alior Bank S.A.

Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank PEKAO S.A.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie

mBank S.A.

PKO Bank Polski S.A.

SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem S.A.

VeloBank S.A.

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

Według zapowiedzi pojawiających się w mediach, w IV kw. 2023 r. lista ta ma się powiększyć o kolejne instytucje. BGK ma ją na bieżąco aktualizować.

Przyszłość programu "Bezpieczny kredyt 2 proc."

Jak już wspomnieliśmy, na początku października ministerstwo rozwoju zapewniało, że pieniędzy na program "Bezpieczny kredyt 2 proc." nie zabraknie. Pojawia się jednak pytanie, czy po ewentualnej zmianie rządu nowy będzie chciał/mógł go kontynuować. To pytanie jest tym bardziej zasadnie, że każda partia w swoim programie wyborczym miała własne pomysły na poprawienie dostępności mieszkań.

Niezależnie od decyzji politycznych, właściwie już od startu programu eksperci wskazywali, że popularność "Bezpiecznego kredytu 2 proc." może stosunkowo szybko zmaleć. Wpływ na to mają takie czynniki jak kurcząca się podaż mieszkań do kupienia w ramach limitu kredytowego zawartego w programie oraz szybki wzrost cen eliminujący część mieszkań z puli dostępności kredytowej.