Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Dopiero pod koniec roku miliony właścicieli domów i mieszkań dostanie pismo z gminy informujące o wysokości podatku od nieruchomości w 2026 r. Jednak już teraz wiadomo, czego mogą się oni spodziewać – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

W Monitorze Polskim ukazało się właśnie obwieszczenie ministra finansów "w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026”. Np. w przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku od nieruchomości wzrośnie z 1,19 zł do 1,25 zł, zaś dla gruntów pod takimi budynkami – z 0,73 zł do 0,77 zł za m kw.

"Waloryzacja” podatku od nieruchomości

Dopuszczalna przyszłoroczna "waloryzacja” podatku od nieruchomości wyniesie więc ok. 5 proc.. Przypomnijmy, że tegoroczna wynosiła ok. 3,5 proc., ale jeszcze rok wcześniej sięgała 15 proc.. Oczywiście ma to związek z inflacją, która na szczęście zaczęła maleć.

Ważne Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych może to oznaczać konieczność zapłacenia gminie podatku od nieruchomości w wysokości 1020 zł, czyli o 52 zł więcej niż w tym roku.

Ekspert podkreśla, że podatek od nieruchomości jest jednym z tzw. podatków lokalnych, co oznacza, że stanowi źródło dochodów gmin, a nie budżetu państwa. To gminy mają więc ostatnie słowo w sprawie wysokości stawek. Nie wolno im tylko stosować wyższych od tych, które ogłasza minister finansów. Jednak coraz więcej gmin podnosi je jednak do maksymalnego pułapu. Np. w 2022 r. tylko osiem z 18 miast wojewódzkich stosowało najwyższą możliwą stawkę podatku od mieszkań i domów, a dziewięć – od działki wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. W tym roku maksymalne stawki płacą właściciele mieszkań i domów w 14 miastach wojewódzkich. W pozostałych czterech (Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Opolu) płacą oni mniej. Jednak nie wiadomo, czy tak będzie także w przyszłym roku. W najbliższych miesiącach radni będą podejmowali uchwały w sprawie wysokości stawek. Nie można wykluczyć, że w miastach, w których są one obecnie niższe od maksymalnych, podwyżki będą wyższe od zakładanych 5proc.

Gminy potrzebują pieniędzy na zaspokojenie rosnących potrzeb. Radni mogą wyjść z założenia, że kilkadziesiąt złotych podwyżki nie spowoduje wyrwy w budżetach domowych mieszkańców. Problem w tym, że dokręcaniu śruby fiskalnej towarzyszą lawinowo rosnące wydatki związane z utrzymaniem mieszkań lub domów – komentuje ekspert.

Dane GUS

Oczywiście w każdym przypadku koszty są inne. Niemniej najpewniej każdy odczuwa ich wzrost w budżecie domowym. GUS podał właśnie, że pierwszym półroczu tego roku opłaty za mieszkanie, w tym opłaty za media były o 10,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Tempo wzrostu jest więc wyższe od wskaźnika inflacji, który GUS oszacował na 4,5 proc.

Najbardziej dotkliwe dla kieszeni właścicieli mieszkań i najemców były podwyżki cen gazu (+24,6 proc.), prądu (+19,6 proc.) i innych nośników energii (+13 proc.). Koszty zaopatrzenia w wodę i wywóz śmieci podrożały średnio o 10,9 proc., a ścieki – o 8,9 proc.. Tylko podwyżka opłat za energię cieplną (+3,6 proc.) i opłaty na rzecz właścicieli (+4,4 proc.) była w pierwszym półroczu niższa od wskaźnika inflacji.