Premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu mówił, że Bezpieczny kredyt 2 proc., to kredyt, który zasadniczo zwiększa dostępność dla wielu polskich rodzin. Cieszy się to takim powodzeniem, że zdecydowaliśmy się o zwiększeniu finansowania całego projektu - powiedział Morawiecki.

Jak mówił szef rządu, mieszkanie, dostępność mieszkania, to jedna z fundamentalnych wartości, które przyświecają działaniom rządu. Chcemy, żeby mieszkanie było takim towarem, na który każdego Polaka, który uczciwie pracuje, (...) stać - powiedział. Jak ocenił, Bezpieczny kredyt 2 proc. jest wielkim sukcesem, popyt jest absolutnie ogromny.

Premier przypomniał, że projekt jest dostępny dla wszystkich tych par, które nie ukończyły 45. roku życia.

Staramy się, aby ta popularność tego produktu mogła spotkać się z jego podażą w przyszłym roku. I stąd decyzje, które podjęliśmy na Radzie Ministrów dotyczące właśnie tego, aby ten kredyt, który stał się spełnieniem marzeń dla wielu polskich rodzin był rozszerzony z punktu widzenia dostępności - powiedział.

Jak mówił premier, rząd interesuje "perspektywa ludzi". Zwracam uwagę na ten aspekt, ponieważ z perspektywy obywateli – kredyt powinien być tani i bezpieczny - podkreślił Morawiecki.

Wartość bezpiecznego kredytu

Cały program "Bezpieczny kredyt 2 proc." będzie wart ponad 16 mld zł, a było ok. 11 mld zł - powiedziała Marlena Maląg.

Minister zaznaczyła, że dla polskich rodzin priorytetem jest posiadanie mieszkania. Dodała, że program "pierwsze mieszkanie", który ma dwa "poważne komponenty", czyli "Bezpieczny kredyt 2 proc." a także "Konto mieszkaniowe", cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dlatego też dzisiejsza decyzja(...), że zmieniamy limit finansowania - przekazała.

Zaznaczyła, że do tej pory złożono ok. 90 tys. wniosków, a podpisanych umów jest ponad 40 tys. Żeby zachować ten progres i żeby wszyscy mogli zrealizować (...) marzenie o swoim, własnym mieszkaniu, podjęliśmy decyzję, że zwiększamy budżetowanie, a więc limity w poszczególnych latach. Cały program był zaplanowany na ponad 11 mld zł, dzisiaj będzie to ponad 16 mld zł. Dzięki temu - jak mówiła - wszyscy, którzy złożą wnioski, będą mogli "zrealizować swoje marzenia o własnym mieszkaniu".

Budżet przyszłoroczny zostanie zwiększony o ponad 800 mln zł. - zapowiedziała.

Bezpieczny kredyt 2 proc.

W piątek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, w ramach którego proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa na program z programu "Bezpieczny kredyt 2 proc."

Z opublikowanego w piątek projektu w Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM, wynika, że zapewnienie utrzymania w 2024 r. porównywalnych rozmiarów akcji kredytowej w stosunku „do 30-40 tys. kredytów rocznie, jakie będą mogły zostać udzielone w latach 2025-2027” wymaga zwiększenia maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów 2 proc.

„Proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa w stopniu dającym możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który dawał będzie możliwość udzielenia w latach 2023-24 łącznie ok. 75 tys. bezpiecznych kredytów 2 proc., przy założeniu, że średnia kwota kredytu udzielanego każdym z lat realizacji programu wynosi 400 tys. zł” – stwierdzono w informacji.