Najwyższa podwyżka składek ZUS

Wraz z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej oraz wzrostem prognozowanego średniego wynagrodzenia osiąganego przez Polaków w 2024 roku, już od nowego roku osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą spodziewać się sporych podwyżek składek ZUS. Podwyższone zostaną nie tylko składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców prowadzących od wielu lat swoją działalność. Zmiany dotyczyć będą również osób korzystających z tzw. małego ZUS-u, które dopiero swoją działalność rozpoczęły. Podwyżki będą spore.

O ile wzrosną składki ZUS dla osób rozpoczynających swoją działalność?

W przypadku osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i korzystają z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS, planowana podwyżka w 2024 roku będzie znaczna w odniesieniu do kwoty, którą płacą obecnie. Wysokości składek w tym przypadku zależne są od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku planowane są dwie podwyżki płacy minimalnej. A to skutkować będzie dwukrotną podwyżką preferencyjnych składek ZUS, które to będą wprowadzane odpowiednio od 1 stycznia oraz od 1 lipca 2024 roku.

Obecnie od 1 lipca tego roku składki wynoszą odpowiednio:

składka emerytalna - 210,82 zł

składka rentowa - 86,40

składka chorobowa - 26,46 oraz

składka wypadkowa 18,04

co daje w sumie 341,72 zł.

Jak podaje serwis Fakt.pl, od stycznia do końca czerwca 2024 roku składki te mogą wynieść odpowiednio:

składka emerytalna - 248,49

składka rentowa - 101,84

składka chorobowa 31,19

składka wypadkowa 21,26co w sumie daje 402,78 zł.

Natomiast wraz z kolejnym wzrostem płacy minimalnej od 1 lipca 2024 roku składki te ponownie zostaną podwyższone do wartości: składka emerytalna - 251,81

składka rentowa - 103,20

składka chorobowa - 31,61 oraz

składka wypadkowa - 21,55

co daje w sumie 408,17 zł. Zatem porównując drugą połowę 2024 roku do drugiej połowy roku 2023 podwyżka ta wyniesie 66,45 zł miesięcznie, co stanowi prawie 20 proc. kwoty początkowej.

Składki te zostały wyliczone z 30 proc. pensji minimalnej. Prognozowana pensja minimalna to 4242 zł w pierwszej połowie 2024 roku, zatem 30 proc. z niej to 1273 zł. Natomiast w drugim półroczu pensja minimalna może wynieść 4300 zł, zatem 30 proc. z niej to 1290 zł. Od tych kwot liczone są preferencyjne składki ZUS.

O ile wzrosną składki ZUS dla firm opłacających składki w pełnej wysokości?

Właściciele firm, którzy prowadzą swoją działalność dużej i nie mogą już skorzystać z preferencyjnych składek ZUS również odczująpodwyżkę. Składki ZUS w pełnej wielkości naliczane są w oparciu o wartość przeciętnego wynagrodzenia. Wynoszą one 60 proc. jego wartości. Obecnie składki naliczane są w oparciu o przeciętne wynagrodzenie wynoszące 6935 zł. Na tej podstawie obecnie składki wynoszą odpowiednio:

składka emerytalna – 812,23 zł

składka rentowa – 332,88 zł

składka chorobowa - 101,94 zł

składka wypadkowa – 69,49 zł

składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 101,94 zł.Daje to w sumie 1418,48 zł.

Rząd prognozuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 9,6 proc., a to oznacza, że może ono wynieść co najmniej 7600 zł brutto. Wówczas składki mogą wynieść w 2024 roku odpowiednio:

składka emerytalna – 890,20 zł

składka rentowa – 364,84 zł

składka chorobowa - 111,73 zł

składka wypadkowa – 76,16 zł

składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 111,73 zł.

W sumie da to 1554,66 zł. Podwyżka wyniesie zatem ponad 136 zł miesięcznie. Oczywiście do wymienionych składek doliczyć należy również w obu przypadkach składkę zdrowotną. W 2023 roku wynosi ona 314,10 zł, natomiast w przyszłym roku planowana jest jej podwyżka do 381,78 zł.