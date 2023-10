Renta rodzinna – co to jest i komu przysługuje?

Reklama

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane członkom rodzin osób, które w chwili śmierci:

miały ustalone prawo do emerytury lub spełniały warunki do jej uzyskania;

miały ustalone do renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniały warunki jej uzyskania;

miały ustalone prawo do emerytury pomostowej;

pobierały zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub świadczenie kompensacyjne.

Renta rodzinna przysługuje m.in. dzieciom osoby zmarłej do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16. roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Reklama

ZUS przypomina. Do renty rodzinnej potrzebne jest zaświadczenie

Studentów mających prawo do renty rodzinnej można podzielić na dwie grupy: tegorocznych maturzystów przyjętych na pierwszy rok oraz osoby kontynuujące studiowanie. Studenci I roku musieli do końca września złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Z końcem października mija dla nich kolejny ważny termin: do tego czasu muszą uzupełnić dokumentację przekazaną do ZUS-u o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów.

Druga grupa studentów, czyli osoby kontynuujące naukę, do końca października składa zarówno wniosek, jak i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia nie trzeba składać ponownie, jeśli uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres studiów. "Wówczas ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy uczeń lub student faktycznie nadal się uczy" – czytamy w informacji Zakładu.

Jednej i drugiej grupie Zakład przypomina: "Pobierasz rentę rodzinną z ZUS-u? Pamiętaj, że tylko do końca października masz czas, aby złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenie razem z zaświadczeniem z uczelni, że kontynuujesz naukę."

Reklama

Przerwanie nauki a prawo do renty rodzinnej

Jeśli osoba po 16. roku życia otrzymująca rentę rodzinną przerwie naukę, powinna o tym powiadomić ZUS, ponieważ traci prawo do świadczenia. Jeśli tego nie zrobi, nienależne świadczenie będzie musiała zwrócić z odsetkami – przypomina ZUS. Wyjątkiem są osoby które do ukończenia 16. roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. Przerwanie nauki nie pozbawia ich prawa do renty rodzinnej.

Renta rodzinna. Ile wynosi?

Przypomnijmy, że renta rodzinna wynosi: 85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba; 90 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby; 95 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Przy czym wysokość renty rodzinnej nie może być niższa niż minimalna emerytura w danym roku, czyli 1588,44 zł w 2023 roku.