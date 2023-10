Większą emeryturę mogą otrzymać Polki, które urodziły się między marcem a czerwcem 1956 r. i pobierały okresowe świadczenia kapitałowe. To efekt obniżenia wieku emerytalnego w 2017 r. i zmian w OFE.

Aby otrzymać wyższe świadczenie emerytalne trzeba złożyć odpowiedni wniosek o przeliczenie emerytury do ZUS.

Okresowa emerytura kapitałowa. Co to takiego?

Okresowa emerytura kapitałowa z zasady przysługuje Polkom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i spełniają kilka warunków, takich jak:

przynależność do otwartego funduszu emerytalnego (OFE)

ukończone 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet)

prawo do emerytury na nowych zasadach

na subkoncie ZUS musi znajdować się suma środków równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.

Okresowa emerytura kapitałowa. Do kiedy przysługuje? W jaki sposób ZUS ustala jej wysokość?

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej przysługuje do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągnie się 65 lat, chyba że prawo to wygaśnie wcześniej. Jeśli prawo to wygaśnie wcześniej, to w dniu, w którym ukończy się 65 lat, ZUS z urzędu ponownie ustali wysokość świadczenia. Okresowa emerytura kapitałowa to wynik podzielenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia osoby w wieku danego emeryta.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:

w przypadku śmierci

w przypadku wyczerpania się środków zapisanych na subkoncie.

Okresowa emerytura kapitałowa. Kiedy nie przysługuje?

W tej kwestii specjalny komunikat wystosował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci wyjaśnili, że szczególne znaczenie ma tutaj suma środków na koncie ZUS.

"Jednym z warunków, które musisz spełnić, aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową, jest odpowiednia suma środków na Twoim subkoncie w ZUS, która powinna być równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że jeżeli ta kwota jest niższa, to nie przysługuje Ci okresowa emerytura kapitałowa. Od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi 5887,80 zł (20 x 294,39 zł)" – tłumaczą urzędnicy ZUS.

I dodają, że jeśli na koncie znajdzie się za mało środków i z tego powodu nie zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, środki będą doliczone do podstawy, od której obliczają emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okresowa emerytura kapitałowa. Co, jeśli dalej pracujesz?

Jeśli kobieta będzie zatrudniona bezpośrednio przed dniem, w którym nabyła prawo do emerytury, to ZUS zawiesi jej wypłatę. Ponownie obliczy wysokość świadczenia i wypłaci je, gdy zostanie złożony wniosek o podjęcie wypłaty emerytury oraz dokument, który potwierdzi rozwiązanie stosunku pracy.