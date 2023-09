Reklama

Największa podwyżka czeka przedsiębiorców, którzy dopiero co rozpoczęli działalność i płacą obecnie preferencyjne stawki, tzw. Mały ZUS. Od stycznia ich składki wzrosną aż o 20 procent.

Przedsiębiorcy płacący pełne składki ZUS muszą się liczyć z podwyżką do prawie 1600 zł, nie licząc składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to wzrost o nawet 12,4 procent.

Dlaczego wzrosną składki ZUS?

Wzrost składek ZUS jest związany z zapowiadaną przyszłoroczną podwyżką minimalnej płacy oraz wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.

Preferencyjne składki dla początkujących przedsiębiorców wylicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku płaca minimalna ma wynosić 4242 zł, a więc wzrośnie o około 20 proc. w porównaniu do obecnych 3600 zł.

Z kolei przeciętne wynagrodzenie, które służy do wyliczenia wysokości składek ZUS dla pozostałych przedsiębiorców, w przyszłym roku jest prognozowane na 7 794 zł. To wzrost o prawie 12,5 proc. rok do roku.

Kalkulator wzrostu składek ZUS

Podstawę wysokości składki dla przedsiębiorców płacących pełny ZUS stanowi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z prognozami na 2024 rok wyniesie ona 4 676,40 zł. Składki będą więc na poziomie 1594,19 zł, przy obecnych wynoszących 1418,48 zł (z chorobowym).

To więcej o około 175,70 zł niż w tym roku. Rocznie to wydatek o ponad 2 100 zł większy. A do tego trzeba będzie doliczyć jeszcze składki zdrowotne, które wynoszą 9 proc. od dochodu przy rozliczeniach według skali podatkowej. W przyszłym roku ubezpieczenie zdrowotne wyniesie minimum 381,78 zł, a więc również więcej (o około 68 zł).

O ile wzrosną składki początkujących przedsiębiorców?

Obecnie początkujący przedsiębiorcy, którym nie przysługuje już Ulga na Start, czyli zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku, płacą tzw. Mały ZUS. Przez kolejne 2 lata podstawę do wyliczenia preferencyjnych dla nich składek stanowi 30 proc. płacy minimalnej.

Aktualnie to kwota 1080 zł. Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców wynoszą więc 341,72 zł, nie licząc składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości, a więc minimum 314,10 zł.

W 2024 roku podstawa wzrośnie do 1273 zł, a składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą 402,78 zł. W drugiej połowie roku, po kolejnej podwyżce płacy minimalnej będzie to już 408,17 zł, czyli ok. 20 proc. więcej. Tu również trzeba doliczyć składkę zdrowotną.