Za dwa dni, czy 31 sierpnia wejdzie w życie nowelizacja dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych, tzw. PCC. To spore ograniczenie kosztów transakcyjnych związanych z zakupem nieruchomości. W zależności od wartości nabywanej nieruchomości kupujący oszczędzą średnio od kilku do kilkunasty tysięcy złotych.

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych, do którego zapłaty zobowiązany jest podatnik dokonujący niektórych tranzycji w obrocie gospodarczym. Osoba dokonująca wskazanych czynności powinna sporządzić deklarację PCC-3 oraz zapłacić kwotę podatku według określonej w przepisach stawki. W przypadku zakupu nieruchomości stawka PCC wynosi 2 proc. wartości rynkowej kupowanej nieruchomości. Co istotne, to obowiązek podatkowy, który powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, np. zawarcia umowy kupna mieszkania czy domu i należy go wpłacić w terminie 14 dni od dnia jego powstania.

Kogo obejmą znowelizowane przepisy dotyczące podatku PCC

Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami 2 proc. podatek od czynności cywilnoprawnych zostanie zniesiony dla części kupujących. Z ulgi będą mogły skorzystać tylko osoby kupujące pierwsze w życiu mieszkanie lub dom.

– To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich osób zamierzających w najbliższym czasie zakupić swoją pierwszą nieruchomość, tj. mieszkanie lub dom. Nowe przepisy zwalniają bowiem z obowiązku zapłaty tego podatku osoby fizyczne, które zakupią na rynku wtórnym swoje pierwsze mieszkanie lub dom – wyjaśnia dla dziennika.pl adwokat Piotr Ostafi.

Zmiany w PCC: Obowiązują już od 31 sierpnia i nie działają wstecz

W jaki sposób przepisy interpretują kupno pierwszego mieszkania lub domu?

– Pierwsza nieruchomość oznacza, że przed dniem zakupu oraz w dniu zakupu kupującemu nie może przysługiwać prawo własności innej nieruchomości, ani udział w takim prawie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kupujący posiada już udział w nieruchomości, jednak nabyty przez dziedziczenie i nie większy niż 50 proc. Takie osoby również obejmie zwolnienie z PCC– wyjaśnia adw. Piotr Ostafi i dodaje – Należy jednak pamiętać, że zwolnienie wejdzie w życie dopiero 31 sierpnia b.r. i nie obejmie umów dokonanych przed tym dniem.