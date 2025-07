Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA podwyższył z urzędu od 1 marca 2025 roku emerytury i renty przysługujące byłym funkcjonariuszom służb mundurowych. Wskaźnik waloryzacyjny wyniósł 105,5 proc. Nowe, wyższe świadczenia trafiły już na konta bankowe lub zostały dostarczone przez Pocztę Polską.

Dodatkowo, w kwietniowym terminie płatności, ZER MSWiA wypłacił dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. 13. emeryturę, w wysokości 1878,91 zł. Kwota ta trafiła do osób, które 31 marca 2025 roku miały prawo do policyjnej emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.

Zasady obliczania emerytur mundurowych bez zmian

Po 1 stycznia 2025 roku dotychczasowe zasady obliczania policyjnych emerytur pozostają w mocy. Oznacza to, że funkcjonariusze przyjęci do służby przed 1 stycznia 2013 roku nadal mogą uzyskać uprawnienia emerytalne po 15 latach służby. Co więcej, jeśli po 1 stycznia 2025 roku osiągną co najmniej 25-letni staż służby, będą mieli prawo wyboru korzystniejszych warunków świadczenia.

Świadczenie za długoletnią służbę. Kto skorzysta?

Świadczenie za długoletnią służbę dolicza się do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy, którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają co najmniej 32 lata wysługi emerytalnej. Dotyczy to szerokiego grona służb, między innymi:

Policji

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencji Wywiadu

Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Straży Granicznej (okresy służby liczone w wymiarze półtorakrotnym)

Straży Marszałkowskiej

Służby Ochrony Państwa

Państwowej Straży Pożarnej

Służby Celno-Skarbowej

Do 32-letniej wysługi emerytalnej zalicza się okresy służby, równorzędne okresy służby, a w niektórych przypadkach także okresy składkowe i nieskładkowe sprzed służby lub opłacania składek po 1998 roku. Okresów zawieszenia w czynnościach służbowych nie wlicza się do wysługi emerytalnej.

Emerytura mundurowa a emerytura z ZUS

Emerytura mundurowa to świadczenie wypłacane funkcjonariuszom służb mundurowych (policja, straż pożarna, wojsko) po spełnieniu określonych warunków wysługi lat i wieku. Świadczenie to wypłaca właściwy organ emerytalny (np. ZER MSWiA), a nie ZUS. Zwykle wynosi ono 60 proc. podstawy wymiaru za 25 lat służby, z dodatkiem 3 proc. za każdy kolejny rok, maksymalnie do 75 proc. Możliwe są też dodatki, np. pielęgnacyjny.

Funkcjonariusze, którzy po odejściu ze służby podjęli pracę i odprowadzali składki do ZUS, mogą również nabyć prawo do emerytury z ZUS. Muszą jednak spełnić ogólne warunki do nabycia emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wiek i okres składkowy).

Spór o łączenie emerytur

Kluczową kwestią budzącą kontrowersje jest możliwość łączenia emerytur. Obecne przepisy różnicują sytuację w zależności od daty rozpoczęcia służby: