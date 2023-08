Reklama

14. emerytura – co to za świadczenie o komu przysługuje?

14. emerytura (tzw. "czternastka”) to świadczenie pieniężne wypłacane co roku. Została wprowadzona w 2021 roku i jest wypłacana osobom, które mają prawo do jednego z wymienionych w ustawie świadczeń długoterminowych – nie tylko emerytur, ale również m.in.: emerytur pomostowych, rent czy rent socjalnych. Przy czym, aby otrzymać czternastkę, wypłata świadczenia głównego nie może być zawieszona.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2023 roku?

We wtorek, 22 sierpnia Rada Ministrów wydała rozporządzenia dotyczące czternastych emerytur. Zgodnie z nimi świadczenie to w 2023 roku wyniesie 2650 zł brutto. Jest to o ponad 1000 zł więcej niż można się było spodziewać. Dotychczas przewidywana kwota 14. emerytury miała wynieść tyle, ile najniższa emerytura, czyli 1588,44 zł. Nowe rozporządzenia znacząco zwiększają tą kwotę. Co to oznacza dla emerytów i rencistów?

14. emerytura. Komunikat ZUS

Najważniejsze informacje dotyczące 14. emerytury zamieścił w krótkim komunikacie na Twitterze ZUS. "Jesteś emerytem lub rencistą? Już we wrześniu otrzymasz 14. emeryturę. Nie musisz składać żadnych wniosków. Maksymalna kwota „czternastki” to 2650 zł brutto. Dostaną ją osoby, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty „czternastka” będzie zmniejszana „złotówka za złotówkę” - czytamy we wpisie.

Zwiększenie kwoty 14. emerytury o ponad 1000 zł brutto sprawia, że więcej emerytów i rencistów otrzyma to świadczenie. Dotychczas planowane było wypłacanie "czternastki" osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 4438,44 zł, natomiast najnowsze zmiany wprowadzone przez rozporządzenia zwiększają tą kwotę do 5500 zł brutto.

Jak obliczyć kwotę 14 emerytury, która nam przysługuje?

Pełną kwotę 14. emerytury wynoszącą 2650 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe wynosi maksymalnie 2900 zł brutto. Natomiast osobom, których świadczenie wyniesie między 2900 a 5500 zł brutto, wysokość "czternastki" zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Przykładowo: jeżeli emeryt ma emeryturę w wysokości 3500 zł, to kwota 14. emerytury zostanie pomniejszona o 600 zł jako różnica między 3500 a 2 900, więc zamiast otrzymać on 2650 zł, otrzyma on 2050 zł brutto. Przed wprowadzeniem nowych przepisów kwota "czternastki" w tym przypadku wyniosłaby 988,44 zł - zatem jest to znaczna różnica z korzyścią dla emerytów.

Czy aby otrzymać czternastą emeryturę, trzeba złożyć wniosek?

14. emerytura to świadczenie wypłacane z tzw. automatu. Zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam wypłaca odpowiednio naliczoną kwotę "czternastki” każdemu, komu ona przysługuje. Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Wypłaty 14. emerytury w 2023 roku planowane są na wrzesień. Wypłata tego świadczenia następuje w taki sam sposób, w jaki przekazywane jest świadczenie podstawowe typu emerytura lub renta. "Czternastki” wypłacane są przez ZUS oraz inne instytucje zajmujące się ubezpieczeniem społecznym.