Nowe limity przychodu od 1 września 2023

Z początkiem miesiąca zaczynają obowiązywać nowe limity przychodu dla pracujących rencistów oraz emerytów będących na wcześniejszej emeryturze. Kwoty te są mniejsze niż dotychczas obowiązujące. I tak nowe limity wynoszą odpowiednio:

4904,10 zł co stanowi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 roku oraz

9107,50 zł co odpowiada wartości 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam okres czasu.

Limity te uległy zmniejszeniu w porównaniu do tych obowiązujących od 1 czerwca 2023 roku, które wynosiły 4987,00 zł oraz 9261,60 zł - co stanowiło odpowiednio 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał 2023.

Kogo dotyczą nowe limity przychodu?

Limity dochodu obowiązują:

rencistów oraz

oraz emerytów, którzy mają przyznaną wcześniejszą emeryturę.

Dodatkowe przychody bez jakichkolwiek ograniczeń mogą osiągnąć:

emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny wynoszący odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

osoby, które mają przyznaną rentę inwalidy wojennego oraz te z przyznaną rentą rodzinną po takim inwalidzie

osoby z rentą inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała na skutek służby wojskowej a także renty rodzinne po tym inwalidzie, jeżeli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Zmiana limitów przychodu. Możesz stracić emeryturę

Przekroczenie limitów dochodu przez osoby, których te limity dotyczą, może grozić utratą części lub całości świadczenia. Pierwszy limit wynoszący 4904,10 zł jest to kwota, którą zainteresowani mogą dorobić do swoich świadczeń zachowując jednocześnie całkowitą wysokość otrzymanego świadczenia pieniężnego z ZUS. Przekroczenie drugiego limitu wynoszącego obecnie 9107,50 zł powoduje całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia. Natomiast dochód mieszczący się w granicach między dwoma limitami, czyli między 4904,10 zł a 9107,50 zł powoduje zmniejszenie kwotywypłacanego przez ZUS świadczenia pieniężnego.

Na jaki czas są ustalone nowe limity przychodu?

Nowe limity obowiązują od 1 września do końca listopada 2023 roku. Są one ustalone w oparciu o wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał tego roku. Progi dochodowe są określane na 3 miesiące. Podstawą do ich obliczania jest średnie miesięczne wynagrodzenie za poprzedni kwartał. Zatem podobnie jak te, które obowiązywały od czerwca 2023 bazowały na wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2023 roku, tak samo również te, które będą obowiązywać jako kolejne, będą liczone w oparciu o wartość wynagrodzenia za kwartał III.