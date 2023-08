Reklama

Kolejny okres wypłaty świadczenia 500 plus rozpoczął się 1 czerwca 2023 roku i potrwa do 31 maja 2024 roku. W każdym miesiącu planowanych jest dziesięć terminów płatności. Podobnie jak w poprzednim roku, daty wypłaty środków zostały ustalone na: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dzień miesiąca. Każdy świadczeniobiorca ma przypisaną jedną, konkretną datę, obowiązującą do zakończenia bieżącego okresu otrzymywania świadczenia, czyli do 31 maja 2024 roku.

Stałe terminy wypłat świadczenia 500 plus

Reklama

Warto dodać, że osobom, które złożyły wystarczająco wcześnie wniosek o świadczenie 500 plus, terminy wypłaty nie powinny się zmienić.

Inaczej może być w przypadku osób, które wniosek wyślą w czerwcu lub lipcu. ZUS będzie dla takich osób wyznaczał najbliższe, możliwe terminy wypłat, które nie zawsze mogą się pokrywać z obecnymi datami przelewów - powiedziała Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Reklama

Daty wypłat świadczenia można sprawdzić także poprzez aplikację mobilną mZUS oraz Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przekazanie świadczenia odbywa się bezgotówkowo i trafia na wskazany przez świadczeniobiorców numer rachunku bankowego.

Kiedy wypłata 500 plus w sierpniu 2023?

W sierpniu środki z 500 plus mogą trafić na konta rodziców w innym terminie. Wiąże się to z przypadającym na 15 sierpnia świętem państwowym i kościelnym.Jednak nie powinno być żadnych opóźnień z tego tytułu, bowiem jeżeli dzień wypłaty świadczenia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to środki trafiają na konta beneficjentów już dzień wcześniej.

Terminy wypłat 500 plus w 2023 roku

Nowy okres świadczeniowy 500 plus rozpoczął się 1 czerwca 2023 roku. Aby dalej otrzymywać środki, bez żadnej przerwy, należało złożyć wniosek maksymalnie do 30 kwietnia 2023 roku. W przypadku złożenia dokumentów po tej dacie, istniało ryzyko opóźnień lub utraty części środków. Kiedy więc można spodziewać się pieniędzy na koncie? Jeśli wniosek został złożony w terminie od 1 do 31 maja 2023 roku toZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem do 31 lipca 2023 roku. Gdy wniosek złożymy w okresie od 1 do 30 czerwca 2023 roku, to ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem do 31 sierpnia 2023 roku. Termin wypłaty do 30 września 2023 roku przewidziano dla wniosków złożonych w lipca. Pieniądze powinny trafić na konto do 31 października, jeżeli wniosek zostanie złożony w sierpniu 2023 roku.

Kiedy 500 plus wpływa na konto?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypisuje świadczeniobiorcom jeden termin na stałe. Dlatego przez cały rok pieniądze z 500 plus powinny się pojawiać na koncie właśnie w ten dzień. Termin można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Od nowego roku 800 plus

Warto pamiętać o tym, że obecnie ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia 500 plus. Jednak 7 sierpnia 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. I tym sposobem od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wzrośnie. Świadczeniobiorcy będą otrzymywać zamiast 500 plus – 800 plus.