Długi weekend w sierpniu 2023

Już wkrótce sierpniowy długi weekend. Przed nami możliwość aż ponad czterech dni wolnych od pracy, począwszy od piątkowego popołudnia 11 sierpnia do wtorku 15 sierpnia.

Coroczne święto wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny obchodzone 15 sierpnia przypada w tym roku we wtorek. A to oznacza, że wzięcie urlopu w dniu go poprzedzającym pozwala na uzyskanie aż czterodniowego długiego weekendu.

Sklepy wydłużają godziny otwarcia: Biedronka, Lidl, Kaufland… i nie tylko

Sieć sklepów Biedronka przygotowuje się do długiego weekendu sierpniowego. Sklep wydłuży godziny pracy. Już od czwartku, 10 sierpnia aż do soboty 12 sierpnia sklepy Biedronka będą otwarte od godziny 6:00 do minimum 23:00. Dotyczy to ponad 3000 sklepów sieci. Ponadto w poniedziałek 14 sierpnia około 2,7 tysiąca sklepów tej sieci będzie otwartych dłużej niż zazwyczaj.

W tym dniu otwarte będą również sklepy sieci: Kaufland, Lidl, Netto, Aldi, Leclerc, Dino, Carrefour Żabka czy Auchan. Godziny otwarcia niektórych z nich będą wydłużone.

Wtorek 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jednak również w tym dniu będą otwarte małe sklepy osiedlowe, a także sklepy sieci Lewiatan, Żabka czy Carrefour Express. W święta pozwolenie na handel mają także kawiarnie i restauracje, kwiaciarnie i oczywiście stacje benzynowe.