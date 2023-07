Była inflacja, zmniejszyła ona siłę nabywczą 500 plus i my to podnosimy z pewną taką nadwyżką od 1 stycznia 2024 roku. Ta podwyżka była konieczna - ocenił. W przyszłości, ta suma zapewne znowu będzie podwyższana - stwierdził J. Kaczyński.

"Poziom życia się podniósł"

Lider PiS ocenił, że 500 plus to wielki krok, który zmienił na lepsze sytuację wielu rodzin. Poziom życia znacznie się za naszych rządów podniósł - zaznaczył.