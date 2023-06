Według informacji Radia ZET, premier Mateusz Morawiecki nie złożył deklaracji po zmianie systemu opłat, jaka nastąpiła w styczniu 2022 roku. Warszawiacy musieli do początku lutego 2022 roku zadeklarować według jakiej stawki będą płacić za wywóz odpadów. Czy 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej, czy 107 zł od gospodarstwa jednorodzinnego. Wcześniej, w kwietniu 2021 roku, kiedy w stolicy zaczął na krótko obowiązywać system opłat za śmieci związany ze zużyciem wody w gospodarstwie domowym, Morawiecki złożył błędną deklarację. Dlatego wszystkie jego wpłaty od kwietnia 2021 roku uznawane są przez urzędników stołecznego ratusza jako "nierozliczone".

Reklama

Morawiecki regularnie płaci co miesiąc 94 złote. To stawka za wywóz śmieci, która obowiązywała w Warszawie do kwietnia 2021 roku. Premier powinien płacić za wywóz odpadów z domu jednorodzinnego na warszawskim Mokotowie 107 złotych. Centrum Informacyjne Rządu nie odpowiedziało na pytania Radia ZET, z jakich powodów premier nie złożył deklaracji po zmianie systemu opłat w styczniu 2022 roku, ani jak doszło do tego, że złożył błędną deklarację w kwietniu 2021 roku. Bez odpowiedzi pozostało też pytanie, czy Mateusz Morawiecki ma świadomość, że dokonuje płatności za wywóz śmieci w niewłaściwej kwocie oraz że są nierozliczone przez Urząd Miasta. CIR odpowiedziało jedynie, że "płatności są realizowane na bieżąco".

Reklama

Rzeczniczka Urzędu Miasta Monika Beuth poinformowała Radio ZET, że do opłat za gospodarowanie odpadami stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów, a także znajdujące się w aktach postępowania podatkowego, objęte są tajemnicą skarbową i nie mogą być udzielone osobom trzecim, w tym mediom. Jednocześnie dodała jak wygląda procedura w przypadku wykrycia nieprawidłowości w opłatach za wywóz śmieci.

Jeśli w procesie weryfikacji ustalimy, że pomimo istniejącego obowiązku nie została złożona deklaracja, czy też złożona deklaracja zawiera błędy, wzywamy właściciela nieruchomości w trybie Ordynacji podatkowej do złożenia deklaracji lub do jej korekty. Po wysłaniu wezwania w przypadku braku złożenia deklaracji lub złożenia nieprawidłowej deklaracji, wszczynane jest postępowanie podatkowe celem określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kolejnym etapie postępowania, wydawana jest decyzja wymiarowa, która po doręczeniu właścicielowi nieruchomości stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy obejmuje zaległe opłaty wraz z należnymi odsetkami i stanowi podstawę do egzekucji - napisała rzecznik miasta Monika Beuth i przypomniała też, jak wyglądało informowanie mieszkańców o wprowadzanych zmianach systemu opłat.

Urząd miasta prowadził kampanie informacyjne w celu powiadomienia mieszkańców o wysokości opłaty. Metoda obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami uległa zmianie 1 stycznia 2022 r. Szeroko informowały o tym media. Biuro Gospodarki Odpadami umieszczało szczegółowe informacje o zmianach na portalu 19115 w zakładce "wszystko o odpadach" oraz na BIP. Informacje były również publikowanie na stronie um.warszawa.pl oraz na stronach i profilach dzielnic. Ponadto BGO wydrukowało 80 tysięcy ulotek informacyjnych, które zostały przekazane do wszystkich operatorów działających na terenie Warszawy oraz do wszystkich dzielnic (wraz z nowymi deklaracjami) - czytamy w odpowiedzi przysłanej przez Monikę Beuth.