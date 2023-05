Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała wczoraj umowę na projekt nowej linii kolejowej Kozienice–Dobieszyn o długości 23 km. Chodzi o odnogę trasy Warszawa–Radom. Dokumentację za 9,5 mln zł wykona firma BBF. Według szacunków po realizacji inwestycji podróż pociągiem z 17,5-tysięcznych Kozienic do Warszawy potrwa 86 minut. Budowa nowego połączenia ma kosztować 321 mln zł.

Szczegóły projektu Kolej plus

Umowa na projektowanie tej trasy to pierwszy zawarty kontrakt w ramach programu "Kolej plus", który zakłada odbudowę lub realizację nowych torów do miast wojewódzkich. Według założeń każdy pomysł zostanie w 85 proc. sfinansowany z budżetu państwa. Łącznie rząd wyłoży 11 mld zł. 15-proc. wkład, czyli ok. 2 mld zł, mają zapewnić samorządy. Program zawiera teraz 35 przedsięwzięć. W przypadku 30 z nich spółka PKP PLK zawarła umowy z samorządami, które zgłaszały propozycje. Oznacza to, że gminy, powiaty lub województwa zadeklarowały, że znajdą wkład własny.

