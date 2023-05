Jak poinformowała we wtorek spółka, Visa będzie poszukiwać nowych sposobów na wykorzystanie umiejętności młodych specjalistów z regionu, by przyspieszyć pracę nad rozwojem produktów i tworzeniem innowacji na szeroką skalę. Jak zauważono, Polska coraz powszechniej uznawana jest za miejsce, gdzie odnaleźć można najlepszych specjalistów w obszarze technologii, a planowane powstanie hubu wpisuje się w dążenie organizacji do tworzenia innowacji i inwestowania w regionie europejskim.

"Visa, jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych, ogłosiła dzisiaj, że planuje otworzyć w Polsce globalny Hub Technologiczno-produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu najbliższych kilku lat w Hubie będzie pracować 1500 specjalistów z obszaru technologii" – przekazano w informacji prasowej.

Jak zaznaczono, inwestycja będzie piątym globalnym hubem technologiczno-produktowym Visa o dużym znaczeniu strategicznym.

Morawiecki: Dobra informacja

To wyjątkowo dobra informacja, że Visa wraz ze swoim unikatowym w skali świata doświadczeniem i know-how wybiera spośród innych potencjalnych lokalizacji właśnie nasz kraj, budując tym samym pozycję Polski jako najlepszego miejsca realizacji inwestycji z branży nowych technologii – stwierdził, cytowany w informacji prasowej, premier Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że Polska została wybrana m.in. ze względu na wysokie kwalifikacje polskich pracowników z sektora IT oraz istotny zasób talentów na rynku pracy.