Wystarczy wziąć dwa dni urlopu, by prawie przez tydzień od 28 kwietnia do 3 maja cieszyć się wolnymi dniami i odpocząć nad morzem, w górach, na Mazurach albo z dala od dużych kurortów wybierając agroturystykę. Coraz większą popularnością cieszą się też wyjazdy grupowe organizowane przez małe biura turystyczne na kajaki, wyprawy rowerowe, czy wycieczki krajoznawcze.

Ile za nocleg

Majówkowy pobyt w 3 gwiazdkowym hotelu ze śniadaniem wliczonym w cenę w Sopocie, Gdańsku, czy Kołobrzegu to koszt od 2,5 do 4,8 tys. złotych (cena za 2 osoby). Cena zależy nie tylko od standardu, ale też odległości od centrum miasta lub morza. Nieco mniej zapłacimy za dwuosobowy pokój w hostelu, pensjonacie lub hotelu 2 gwiazdkowym. Tu koszt majówkowego pobytu wynosi od 1,5 do 2,3 tys. złotych. Za pokój dla 2 osób w pensjonacie w Zakopanem trzeba zapłacić ok. 1,5-1.8 złotych, a w hotelach o wyższym standardzie, czy obiektach SPA od 2,5 do 4 tys. złotych. Najtańsze oferty na Podhalu to pokoje z łazienką na korytarzu. Za taki nocleg dla 2 osób zapłacimy ok. 600-700 zł. W Polańczyku, czy Cisnej pokoje w prywatnym gospodarstwie wynajęte na 5 dni będą kosztować ok. 1,2-2,3 tys. złotych, a w hotelach lub domach wypoczynkowych 1,5-4 tys. zł. Najdrożej zapłacimy w obiektach typu SPA. Tam koszt pobytu wyniesie od 4,4-6,2 tys. zł.

Najdrożej za nocleg majówkowy zapłacimy w mazurskich kurortach, jak chociażby Mikołajki. Tu odpoczynek w 3 lub 4 gwiazdkowym hotelu będzie nas kosztował od 4,2 do 7 tys. złotych. Nieco mniej wyniesie nas pobyt w pensjonacie, czy apartamentach na wynajem - od 1,7 do 3 tys. zł. Pokoje w mazurskiej agroturystyce, czy siedliskach to wydatek rzędu 1,2-1,9 tys. złotych. W Giżycku, Ostródzie, czy Dąbrównie koszt majówkowego wypoczynku w apartamencie lub pensjonacie waha się od 1,7 zł do 3,4 tys. złotych. W ceny tych ofert również wliczone jest śniadanie.

Ile za jedzenie

W wielu miejscach nocleg jest nieco tańszy z racji tego, że śniadanie nie zostało wliczone w cenę. Zazwyczaj istnieje możliwość dokupienia śniadań oraz pozostałych posiłków. Ten pierwszy serwowany jest zazwyczaj w postaci szwedzkiego bufetu, a jego cena w majówkowych ofertach w zależności od obiektu waha się od 30 do 55 złotych od osoby. Obiady lub obiadokolacje to zazwyczaj koszt 70-100 złotych od osoby. Śniadanie „na mieście” nad morzem, czy w górach w skład, którego wejdzie np. jajecznica lub parówki, pieczywo, warzywa, kawa lub sok do picia kosztuje od 25 do 40 zł od osoby. Jeśli zaś chodzi o obiady to za zupę rybną zapłacimy ok. 23-30 złotych, porcję ryby z frytkami 20-50 złotych, półmisek ryb bałtyckich (1 kg) ok. 100 zł. Z kolei w górach pieczywo ze smalcem kosztuje ok. 12 zł, kwaśnica – 17 zł, placki ziemniaczane z gulaszem – 36 zł a patelnia mięs i kiełbas z baraniny dla 2 osób – 96 zł. Na Mazurach za babkę ziemniaczaną zapłacimy ok. 36 zł, smażoną kaszankę – 33 zł, pstrąga czy sandacza z dodatkiem ziemniaków i warzyw – 49-56 zł.

Ile za wyjazd zorganizowany

Coraz większą popularnością cieszą się wyjazdy zorganizowane podczas których małe biura podróży oferują transport, nocleg, wyżywienie, opiekę pilota, ubezpieczenie oraz atrakcje w postaci spływu kajakowego, górskich wędrówek, czy spacerów z kijkami do nordic walkingu. Cena takich wyjazdów w zależności od dni (czasem są to dwa, a czasem trzy lub cztery dni) waha się od 450 do 1500 zł.

Ile za atrakcje

Zdjęcie z białym misiem na Krupówkach to koszt 40-50 zł. Rejs statkiem na trasie Gdańsk-Sopot-Hel to wydatek rzędu – 120 zł normalny, 100 zł ulgowy w obie strony a Gdynia-Hel - 125 zł normalny, 105 zł ulgowy. Bilety do Kopalni Soli w „Wieliczce” kosztują 82 zł – normalny, 62 zł – ulgowy, 238 zł – rodzinny. Z kolei koszt biletów do Energylandii w Zatorze to 179 zł normalny, 129 zł – dla osób do 12 roku życia. Karnety dwudniowe to z kolei koszt 319 zł (normalny), 229 zł (ulgowy). Wizyta w alpakarni to koszt ok. 15-20 zł dorośli, dzieci (2-13 lat) 10 zł. Startowe wiaderko karmy kosztuje 15 zł dla całej rodziny. W Mikołajkach zapłacimy za wypożyczenie skutera wodnego dla dwóch osób na 1 godzinę z paliwem – 500 zł, dwie – 800 zł, na cały dzień bez paliwa – 1400 zł, motorówki dla 7 osób na cały dzień bez paliwa – 1700 zł, na 1 godzinę z paliwem – 1000 zł, na dwie – 1800 zł, na trzy 2500 zł. Koszt rejsu ze sternikiem od 1 do 4 godzin waha się od 700 do 2 tys. zł.