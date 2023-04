"Prezes Glapiński oświadczył, że pod koniec roku będzie lepiej. Potwierdzam. To jego pierwsza trafna prognoza. Skończy się PiS, skończy się drożyzna" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

Glapiński zapewnia: Będzie lepiej

My nie zakończyliśmy cyklu podwyżek, jesteśmy przygotowani na każdą sytuację. […] Z posiedzenia na posiedzenie patrzymy, jaka jest sytuacja i reagujemy. Zakładam optymistycznie, że dalej wszystko będzie się działo tak, jak to jest w naszej projekcji, że nie nastąpi żadne nieprzewidziane wydarzenie, które nas zmusi do interwencji. Jeśli się wszystko będzie działo tak, jak to przewidujemy i jak przewidują wszyscy analitycy - tak to powiem - poza nadmiernie zarażonymi polityką, to podwyżek nie będzie - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Płaskowyż się lekko jeszcze wznosi. Już widać ten szczyt. To powinno w nas wzmocnić optymizm. Potem będzie lepiej. Udało się nam utrzymać niezły rytm gospodarczy. Wszędzie zresztą jest to samo. Rządy krajów luzują swoją politykę, ponieważ z w demokracji politycy mają wspierać gospodarkę - tłumaczył.

A w pewnym momencie będzie obniżka. Kiedy będzie obniżka? Będziemy obserwować gospodarkę z miesiąca na miesiąc. Mówiłem: obniżka może być wtedy, kiedy będzie całkowicie pewne, że inflacja szybko spada do poziomu celu inflacyjnego, że zmierza w tym kierunku. W tej chwili jest za wcześnie powiedzieć, że na pewno szybko spada, bo dopiero się zaczął ten zjazd z tego płaskowyżu - dodał.

Szef banku centralnego odniósł się także do stanowiska Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), według którego NBP powinien być gotowy do dalszego podwyższenia stóp procentowych, w razie konieczności, aby obniżyć inflację do celu do końca 2025 r.

MFW powiedział to, co jest naszym stanowiskiem: jesteśmy gotowi podwyższyć stopy, jeśli okaże się, że scenariusz zakładający gwałtowny, szybki spadek inflacji do celu nie będzie się realizował. Dlatego nie zakończyliśmy cyklu - skomentował Glapiński.

RPP utrzymała wczoraj stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc.. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.