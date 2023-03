Bartłomiej Sarna z Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A. przypomniał, że prace budowlane na dworcu we Władysławowie trwały półtora roku.

Renowacji poddano elewację dworca, która odzyskała jasnoszary kolor, z detalami oraz stolarką okienną drzwiową w kolorze bieli. Z utrzymaną w jasnych barwach kolorystyką elewacji kontrastuje czerwony dach wykonany z dachówki karpiówki. Na fasadach budynku od strony miasta i peronów, tuż nad wejściem do przestrzeni obsługi podróżnych, umieszczono zegary dworcowe i nowe przestrzenne oraz podświetlane napisy "Dworzec Kolejowy" od strony miasta i "Władysławowo" od strony peronów. Całość uzyskanego w ten sposób efektu estetycznego podkreśla nowa iluminacja nocna budynku – wskazał.

Jak podkreślił, metamorfozę przeszło wnętrze dworca. - W przestrzeni obsługi podróżnych, znajdującej się w centralnej części budynku, połączone zostały klasycystyczne elementy wystroju z nowoczesnością. (...) W holu podróżni znajdą również ławki, gabloty z rozkładem jazdy, a także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Przestrzeń obsługi podróżnych jest klimatyzowana. W jej sąsiedztwie zlokalizowano pomieszczenia kas biletowych oraz toalety. Południowa część dworca jest przeznaczona na sezonowe kasy biletowe, natomiast w północnej i na piętrze, w centralnej części budynku, zaplanowano lokale na wynajem – przekazał Bartłomiej Sarna.

Zaznaczył, że dworzec we Władysławowie stał się także miejscem przyjaznym dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dla osób poruszających się na wózkach, a także dla rodzin z małymi dziećmi wykonano specjalne pochylnie od strony miasta i peronów umożliwiające swobodny dostęp do przestrzeni obsługi podróżnych. Na dworcu znajdują się również przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami toalety, a także szereg innych usprawnień, w tym m.in. tablice w alfabecie Braille'a, plany dotykowe dworca, ścieżki prowadzące dla osób niewidzących i niedowidzących - poinformował.

Zmiany zaszły również w otoczeniu dworca. W sąsiedztwie budynku powstały dwa parkingi, które pomieszczą łącznie przeszło 30 samochodów, a także wiata rowerowa. Na tym, który powstał w miejscu pawilonów handlowych, zastosowano jako nawierzchnię betonowe płyty ażurowe. Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku, umożliwiające wnikanie deszczówki bezpośrednio do gleby, tworzące przestrzeń bioaktywną, a poza tym chroniące parking przed ewentualnym zalaniem podczas ponadnormatywnych opadów deszczu. W ramach inwestycji zasadzono również nowe drzewa i krzewy oraz uporządkowano tereny zielone – dodał Bartłomiej Sarna.

Cytowany w informacji sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił, że otwarcie dworca we Władysławowie to kolejny element "wielkiej modernizacji polskiej kolei".

Mieszkańcy tego ważnego turystycznie miasta zyskali dzięki temu komfortowy, przyjazny środowisku i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek dworcowy. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny dworzec stanie się jedną z wizytówek miasta oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją nad polskie morze. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców - zaznaczył.

Dworzec we Władysławowie idealnie łączy w sobie klasykę z nowoczesnością. Wyeksponowano w nim historyczne detale architektoniczne, ale również wdrożono szereg rozwiązań technicznych wpływających na komfort podróżnych. Szczególną uwagę zwraca nowocześnie zaaranżowany hol dworca z elementami klasycystycznego wystroju. Jestem przekonany, że dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom i turystom – stwierdził cytowany w informacji członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany.

Przebudowa dworca we Władysławowie kosztowała 14,32 mln złotych brutto. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – podała spółka.

autor: Dariusz Sokolnik