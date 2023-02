też, że wojewódzki przewoźnik zlikwidował niedawno promocyjne bilety, które obowiązywały na niektórych trasach w stołecznej aglomeracji. Przykładowo od stycznia cena biletu jednorazowego na trasie z Otwocka do Warszawy Wschodniej podskoczyła z 5 zł 70 gr do 13 zł 60 gr. W zamian przewoźnik wprowadził promocyjne oferty na niektórych odcinkach na peryferiach Mazowsza, np. z Drzewicy do Radomia i dalej do Dęblina, z Siedlec do Czeremchy czy z Tłuszcza do Ostrołęki. To krok w dobrą stronę, ale są też przypadki, w których nowa promocyjna oferta jest mniej korzystna niż starsza. Generalnie uważam, żeoraz inni przewoźnicy powinni dokładnie analizować otoczenie konkurencyjne i prowadzić bardziej aktywą politykę marketingową. Są przykłady, kiedy po obniżce cen na mniej uczęszczanych trasach wzrosły przychody, bo pojawiła się znacznie większa liczba podróżnych – mówi Karol Trammer z dwumiesięcznika “Z biegiem szyn”.