Podstawowe zakupy spożywcze były o 15% droższe w styczniu br. niż przed rokiem, wynika z "Badania i Raportu Koszyk Zakupowy" autorstwa ASM Sales Force Agency. Ponownie zdrożały wszystkie z dziesięciu analizowanych kategorii produktów. Największą dynamikę wzrostu cen w skali roku zanotowały produkty tłuszczowe (56%), dodatki (27%), produkty sypkie (23%) czy nabiał (19%).

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 11 na 14 sieci objętych badaniem ceny w styczniu br. były wyższe niż w grudniu ub. r. Spadki cen odnotowano jedynie w sklepach Dino (0,28%), oraz w kanale e-grocery (0,09%). Średnia cena koszyka zakupowego w styczniu 2023 r. wyniosła 273,72 zł. To wzrost o 5,22 zł, czyli 1,95% w porównaniu do grudnia ub.r. Największe podwyżki odnotowano w sieci Biedronka (6,59%). W ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 13 analizowanych sieciach. Były to m.in. Netto (17,87%), Biedronka (17,27%), Intermarche (17,19%) czy POLOmarket (17,02%). Największy wzrost cen koszyka odnotowano kanale e-grocery, w którym średnia cena koszyka w styczniu 2023 r. była wyższa aż o 50,17 zł niż przed rokiem, tj. o 18,9% - czytamy w komunikacie.

Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych, moglibyśmy zapłacić 211,36 zł (mniej o 2,34 zł niż w grudniu ub. r.), natomiast koszyk produktów najdroższych - 336,32 zł (więcej o 29,78 zł niż w grudniu ub. r.). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w styczniu 2023 r. wyniosła 124,96 zł i jest ona o 32,12 zł wyższa niż w grudniu ub. r. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w styczniu 2023 r. była wyższa o 11,72% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w styczniu 2023 r. droższy o 10,23% niż w 2022 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 14,70% z 238,64 zł w styczniu 2022 r. do 273,72 zł w styczniu 2023 r.

Na pierwszym miejscu w rankingu najtańszych sieci wciąż utrzymuje się Auchan. W sklepach tej marki średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 233,15 zł. To o 0,87 zł, czyli o 0,37% więcej niż najtańszy koszyk w grudniu ub. r., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 21 zł (Lidl) i 28,43 zł (Kaufland), podano również.

Zestawienie cen kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że w styczniu 2023 r. względem 2022 r. podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii produktów: chemia domowa i kosmetyki, produkty tłuszczowe, mięso, wędliny i ryby, produkty sypkie, napoje, dodatki, nabiał, używki i piwo, mrożonki oraz słodycze. W ośmiu analizowanych grupach skok był dwucyfrowy. Najwyższy wzrost cen w skali roku (56,17%) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency ponadto wynika, że dodatki podrożały o 26,75%, produkty sypkie o 22,8%, nabiał o 19,1%, a mięso, wędliny i ryby o 15,22%. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii słodycze (w styczniu 2023 r. drożej o 2,95 %) - czytamy dalej.

W "Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy" przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 14 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.