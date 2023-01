Dlaczego rząd kłamie? - pyta Bogdan Rymanowski. Chodzi o wypowiedź Szymona Hołowni po wizycie w Brukseli, w której oskarżył premiera i rząd o kłamstwo oraz dodał, że żadna decyzja ws. KPO jeszcze nie zapadła.

"Rząd nie kłamie"

Rząd nie kłamie. Pan Szymon Hołownia spotkał się z osobami, które nie mają bezpośredniego związku z negocjacjami - komentuje Gość Radia ZET Szymon Szynkowski vel Sęk. Minister ds. europejskich podkreśla, że lider Polski 2050 dopiero zbiera doświadczenie w polityce, a jego interpretacja rozmów z Brukselą jest błędna. Nie jest prawdą, że z Komisją Europejską nie doszło do żadnych ustaleń. Komisarz Reynders publicznie jasno dawał do zrozumienia, że KE pozytywnie ocenia projekt ustawy, który przedstawiliśmy w Sejmie - zapewnia gość Bogdana Rymanowskiego. Szynkowski vel Sęk podkreśla, że każda zmiana w ustawie sądowej „wprowadza ryzyko, że kompromis się załamie”, ale nie jest prawdą to, że nie można w niej zmienić ani przecinka.

Dopytywany przez gospodarza programu o to, czy takie wizyty, jak Szymona Hołowni, pomagają Polsce otrzymać środki na KPO, Gość Radia ZET odpowiada, że zdecydowanie nie. Pojechał do Brukseli, żeby szukać dziury w całym. Szukać głosów, które są sceptyczne. Jeśli szuka w KE tych, którzy zamierzają krytykować polski rząd, to wpisuje się w sygnały, że część przedstawicieli opozycji drzwiami i oknami uderza do Brukseli, by spróbować wpłynąć na niekorzystną dla Polski decyzję, żeby środki nie wpłynęły - komentuje minister ds. Unii Europejskiej. Którzy przedstawiciele opozycji tak robią? Docierają do nas sygnały dotyczące też innych polityków, z innych ugrupowań - odpowiada Szymon Szynkowski vel Sęk. Dodaje, że takie „"ieformalne sygnały” docierają do polskiego rządu, a wizyta Hołowni jest tylko ich potwierdzeniem. Zdaniem ministra, zachowanie Hołowni ma "wprowadzić zamieszanie i utrudnić proces pozyskiwania środków na KPO".

Szymon Szynkowski vel Sęk dodaje, że prawdopodobieństwo, że Polska otrzyma unijne pieniądze z każdym tygodniem rośnie. -Wraz z biegiem cyklu legislacyjnego prac nad ustawą. Trochę szkoda, że etap obrad Senatu się przedłuża - mówi Gość Radia ZET. Minister ds. europejskich zdradza również, jakie sygnały płyną z KE: Że przebieg procesu legislacyjnego, jak na razie pozytywny, przybliża nas do pozyskania środków.

"Katastrofalnie szkodliwa wypowiedź Sikorskiego"

Pytany o wypowiedź Radosława Sikorskiego w Radiu ZET, dotyczącą rozbioru Ukrainy, Szymon Szynkowski vel Sęk komentuje, że jest on katastrofalnie szkodliwa, niewyobrażalna, absurdalna i niedopuszczalna. Jestem tym głęboko zaniepokojony. Również brakiem reakcji władz PO. Liczę jednak na to, że PO, choćby ze względów pragmatycznych, zdecydowanie zareaguje - mówi Gość Radia ZET.

Spotkanie z prorosyjskimi liderami? Byłem obecny podczas jednego ze spotkań w Warszawie, także była obecna pani le Pen. Nie było rozmowy o polityce wschodniej innej, niż w kontekście takim, że Polska wskazywała jasno swoją perspektywę - zapewnia minister Szynkowski vel Sęk. Można powiedzieć, że to my wpływaliśmy na tych partnerów, że oni już po agresji rosyjskiej na Ukrainę nie zajmowali takiego prorosyjskiego stanowiska, a raczej ze wstydem odcinali się od inklinacji rosyjskich –-dodaje polityk.