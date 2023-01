Studniówka to zabawa, która u prawie każdego nastolatka, ale i u jego rodziców budzi wiele emocji. I jedni, i drudzy chcą by ten pierwszy poważny bal był nie tylko dobrą zabawą, ale też pamiętanym przez lata i miło wspominanym wydarzeniem. Nic, więc dziwnego, że w wielu szkołach zarówno uczniowie, jak i a może na pewnym etapie przede wszystkim rodzice, prześcigają się w pomysłach na to jak i co zrobić, by impreza była jak najbardziej ekskluzywna i na wysokim poziomie. Niektórzy poddają się temu szaleństwu, inni starają się tonować emocje.

- Moja córka chodzi do prywatnej szkoły. Tu nie za bardzo liczy się tradycja czy skromność, ale to by studniówka była pełna tego wszystkiego co najlepsze – jedzenie, picie, atrakcje – mówi pani Kasia, mama tegorocznej maturzystki.

Ile wynosi opłata za studniówkę? Lepiej z koleżanką…

W prywatnym liceum w Warszawie, do którego chodzi jej córka cena od osoby wyniesie ok. 1000 złotych. Do tego dojdzie koszt za osobą towarzyszącą, który jest nieco niższy i wynosi 800 zł. To na szczęście maksymalna cena za tegoroczną zabawę studniówkową. W innych państwowych szkołach to nieco niższe kwoty.

- Koszt studniówki mojego syna to 350 złotych od osoby. Płacę tylko tyle, bo idzie z dziewczyną z klasy. Gdyby zdecydował się na osobę towarzyszącą z zewnątrz cena wzrosłaby o 200 złotych – mówi pani Agnieszka, której syn chodzi do jednego liceów w centrum Warszawy.

Wcześniej było taniej

W wielu szkołach cena od osoby waha się właśnie w granicach 350-500 złotych. Koszt udziału osoby towarzyszącej w zabawie to wydatek rzędu 200-450 złotych. Jeszcze kilka lat temu standardowa cena studniówki była o połowę niższa. Trzeba było zapłacić 200 złotych.

Zabawy coraz częściej odbywają się w eleganckich restauracjach czy ekskluzywnych hotelach. – Najpierw przewidziany jest tradycyjny polonez, potem wystawna kolacja, oczywiście zabawa do białego rana i szwedzki stół, gdy młodzież zgłodnieje w trakcie – wyjaśnia pani Magda, której córka już za dwa tygodnie będzie bawić się na swojej studniówce.

Młodzież na wielu zabawach ten wyjątkowy wieczór uczci nie tylko tradycyjnym polonezem, ale też lampką szampana. To będzie w większości zabaw jedyny alkohol, jaki będzie im wolno wypić podczas tego wieczoru. – Zapowiedziano nam, że nie będziemy mogli wnosić żadnych procentów. Torebki będą dokładnie sprawdzana. Podobnie z wcześniejszym wyjściem z zabawy. Każde będzie odnotowywane - mówi tegoroczna maturzystka Kasia.

Od czego zależą koszty studniówki?

Koszt studniówki to przede wszystkim wynajęcie obiektu, w którym zabawa się odbędzie a co za tym idzie koszt „talerzyka”. Oczywiście jeśli zabawa odbywa się w szkole, koszty są nieco mniejsze. Coraz mniej obiektów decyduje się jednak na to rozwiązanie. Chodzi o sprzątanie po imprezie i ewentualne zniszczenia.

Jeśli chodzi o studniówkowe menu? Jak wyjaśniają eksperci, zależy od inwencji twórczej osób, które będą się na studniówce bawić, a przede wszystkim ich rodziców.

- To zależy, czy o menu decydują młodzi ludzie, czy ich rodzice – mówi Tomasz Królikowski, szef kuchni, który gotuje m.in. w "Pytaniu na śniadanie".

Co króluje w studniówkowym menu?

Dodaje, że koszt menu zależy od tego, czy organizatorzy zabawy będą chcieli jeść klasyczne dania jak np. rosół, kotlet z bukietem surówek i frytkami, czy też zażyczą sobie dań bardziej wyszukanych i na topie jak wegańskie, bezglutenowe, mezze w formie hummusów, desek serów, wędlin, czy dodatkowych atrakcji, jak chociażby fontanna z czekolady. Do tego dochodzi jeszcze często tort serwowany o północy.

- Bywa, że rodzice upierają się przy kremie z białych warzyw z oliwą truflową i chipsem z topinamburu, podczas gdy studniówkowicze chcą, by na stołach pojawiły się burgery, sajgonki albo wręcz przeciwnie - klasyczny rosół lub czerwony barszcz z pasztecikami – tłumaczy Królikowski.

Do kosztów studniówki oprócz menu należy doliczyć wynagrodzenie dla dj’a lub zespołu. Tu cena za osiem godzin oprawy muzycznej waha się od 2,5 do 4 tys. złotych. Jeśli zespół ma renomę to cena jest oczywiście o kilkaset lub tysiąc złotych wyższa. Kolejne dodatkowe 2-3 tys. złotych trzeba zapłacić fotografowi, który uwieczni zabawę oraz ochronę (800-1000 złotych). Modną atrakcją zabaw studniówkowych ostatnich lat są fotobudki, w których uczniowie robią sobie zabawne zdjęcia. Koszt wynajęcia to 700-1000 złotych za dwie godziny. Kolejne są dodatkowo płatne. Często do imprezy należy doliczyć również wystrój sali. Konfetti, kule, czy balony to koszt 1,5-2 tys. złotych.

Ile kosztuje sukienka i garnitur na studniówkę?

Kwota, którą trzeba zapłacić za samą zabawę, to jednak nie wszystko. Do kosztów dochodzi cena za sukienkę czy garnitur. Za sukienkę trzeba zapłacić od 150 do 2 tys. złotych. Wszystko zależy, czy maturzystka wybierze kreację z popularnej sieciówki, czy zdecyduje się na coś specjalnego, od projektanta, czy prestiżowej modowej marki.

- W naszym liceum dominuje klasyka. Długie czarne, granatowe, ewentualnie w kolorze butelkowej zieleni o prostym kroju sukienki. Nikt nie szaleje zbytnio z kreacjami, choć jak wiadomo każda dziewczyna chce wyglądać tego wieczoru elegancko i oryginalnie – mówi pani Magda, mama maturzystki. Z pomocą w zakupie czegoś niezbyt drogiego przychodzą zimowe wyprzedaże.

Nieco prościej jest z męską częścią studniówkowiczów. Panowie często kupują garnitury z myślą o tym, że te posłużą im nie tylko podczas zabawy, ale także podczas egzaminów. Koszula to obecnie wydatek ok. 200-400 złotych, garnitur 800-2,5 tys. złotych a buty 200-500 złotych.

Ile kosztują dodatkowe studniówkowe atrakcje?

Do kosztów ubioru dochodzą też wydatki na fryzjera oraz profesjonalny makijaż i manicure. Makijaż to cena 200-350 zł, fryzjer – 300-400 zł, a paznokcie 150-250 złotych.

Bywa, że licealiści zrzucają się na jeszcze jedną modną od kilkunastu lat atrakcję, a więc podjazd lub odjazd limuzyną, albo zabytkowym autem z lokalu, w którym odbywa się zabawa. Za godzinny przejazd dla 6-8 osób trzeba zapłacić ok. 500 zł. Koszt rośnie wraz z ilością pasażerów.