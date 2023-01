"Prezydent Biden i kanclerz Scholz wyrazili swoją wspólną determinację, by kontynuować dostarczanie koniecznej pomocy finansowej, humanitarnej, wojskowej i dyplomatycznej Ukrainie tak długo, jak jest to potrzebne. W tym celu, Stany Zjednoczone zamierzają przekazać Ukrainie wozy bojowe Bradley Fighting Vehicles, a Niemcy zamierzają przekazać Ukrainie bojowe wozy piechoty Marder" - napisano w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

Jak dodano, w świetle trwających ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę krytyczną, obaj przywódcy potwierdzili swoje intencje, by w dalszym ciągu wzmacniać obronę powietrzną Ukrainy. W tym celu Niemcy mają dołączyć do Stanów Zjednoczonych i dostarczyć dodatkową baterię systemu Patriot. W grudniu ub.r. Biden ogłosił dostarczenie jednej baterii podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie.

Największy pakiet pomocy USA

Według agencji Reutera, USA przekażą Ukrainie 50 wozów Bradley w ramach największego dotąd pakietu pomocy zbrojeniowej pochodzącego z magazynów USA, który opiewać będzie na 2,85 mld dolarów. W jego skład wejść mają też kołowe pojazdy HMMWV (Humvee) i MRAP, a także "duża ilość rakiet i amunicji". Wozy Bradley znajdą się w nich po raz pierwszy. Gąsienicowe pojazdy stanowią znaczące zwiększenie siły ognia w porównaniu do przekazywanych dotąd transporterów M113 i wozów M1117.

Ukraina od dawna zabiegała o przekazanie zarówno Bradleyów, jak i Marderów. Jeszcze w marcu ub.r. złożyła ofertę kupna od Niemiec starych Marderów, kilkakrotnie ponawiając później swoje propozycje. Według Reutera, decyzja o zwiększeniu dostaw broni Ukrainie obliczona jest na dostarczenie jak największej ilości sprzętu przed spodziewanym zaostrzeniem walk na wiosnę. Łączna wartość sprzętu wojskowego, do którego przekazania zobowiązał się Waszyngton od czasu lutowej inwazji Rosji to jak dotąd ok. 21,2 mld dol. W amerykańskiej pomocy znalazło się m.in. ponad 2 tys. różnego rodzaju pojazdów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński