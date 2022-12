To, czy powyższy pogląd okaże się słuszny, może zależeć od odpowiedzi na inne pytanie, które może paść w 2023 r.: jak długo przetrwa jej rząd? W ciągu ostatnich 30 lat średni czas pozostawania przy władzy we włoskiej administracji wynosił mniej niż 20 miesięcy. Niezależnie od tego, jak szaleni, źli czy też obojętni byliby ludzie na szczycie, istnieją granice tego, co można osiągnąć w takim czasie.