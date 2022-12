jest jednak znacznie mniej zakaźna i pojawia się wyłącznie zimą. COVID-19 nie przekształcił się natomiast jak dotychczas do postaci wirusa sezonowego, a ponieważ odporność na infekcję jest krótkotrwała (nie przekracza około trzech miesięcy), wiele osób zarazi się nim częściej niż raz w roku. Rocznie na grypę zapada 5-20 proc. Amerykanów. Zdaniem niektórych naukowców, ze względu na zniesienie obostrzeń i przywróconą swobodę kontaktów, wirusem SARS-CoV-2 będzie się zakażać ok. 50 proc. Amerykanów rocznie, co może prowadzić do ok. 100 tys. zgonów rocznie - to liczba dwukrotnie przewyższająca liczbę zgonów w cięższym sezonie grypowym.