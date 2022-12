"Żywność będzie dalej drożała, ponieważ jest to efekt coraz wyższych cen gazu" - powiedział w RMF FM Paweł Wojciechowski, były minister finansów, komentując wczorajsze słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, który mówił: "Jeśli chodzi o żywność, to są sygnały, że następują pozytywne procesy, tylko one się będą z opóźnieniem przenosić na rynek, tak żebyśmy to zaczęli odczuwać w swoich kieszeniach".

Jedynym efektem, na który liczy prezes Glapiński, to jest prawdopodobnie zduszenie inflacji, tej uporczywej inflacji, którą mamy na horyzoncie, poprzez uporczywe duszenie naszych wynagrodzeń, czyli spadek realnych płac - mówił ekonomista. "Mamy coraz mniej w kieszeniach" Dokładnie chodzi o to, że zmniejszamy nasze apetyty konsumpcyjne, ponieważ mamy coraz mniej w kieszeniach. Mniej pieniędzy w obiegu, to będzie obniżało popyt, czyli będzie dusiło inflację - stwierdził. Rozpasanie po stronie rządowej musi się odbijać się zaciskaniem pasa po stronie konsumentów, więc konsumenci będą wydawali mniej, będą również zmiany struktury zakupu żywności - mówił Wojciechowski.