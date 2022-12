Mimo wahań polityków w obozie rządzącym większość Polaków jest zdecydowanie za przyjęciem niemieckiej propozycji. Za tym opowiedziało się ponad 50 proc. ankietowanych wUnited Surveys przeprowadzonym na zlecenie DGP i RMF FM. Przeciw było tylko 2 proc. respondentów. Co szósty ankietowany uznał, że Polska powinna spróbować namówić Niemcy, by ten sprzęt stanął w Ukrainie, ale jeśli to się nie uda, to jednak dać zgodę na jego rozmieszczenie w Polsce. Na chęć przyjęcia niemieckiej propozycji duży wpływ mają preferencje partyjne. O tym, że powinniśmy ją przyjąć, przekonanych jest aż trzech na czterech deklarujących głosowanie na opozycję i tylko co piąty popierający obóz rządzący. Wśród tych drugich przeważa pogląd, że powinniśmy namówić Niemcy do wysłania sprzętu do Ukrainy, za czym opowiada się aż 37 proc. Duże zróżnicowanie odpowiedzi widać także na tle wykształcenia. Za taką propozycją jest prawie 80 proc. respondentów mających wyższe wykształcenie i tylko 3 proc. mających wykształcenie podstawowe. Wśród tych drugich prawie 40 proc. jest za namówieniem Niemców do wysłania sprzętu na Ukrainę.