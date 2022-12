Nowelizacjaktóra najprawdopodobniej wejdzie w życie już za kilka tygodni, pozwala na prewencyjne badanie trzeźwości pracowników. To nowość w polskich przepisach, które do tej pory regulowały zasady reagowania w przypadku, gdy pracownik jest wyraźnie nietrzeźwy. Nowe jest także upoważnienie pracodawcy do badania pracowników na obecność narkotyków. Przepisy pozwalające na stosowanie przez przedsiębiorców alkomatów i narkotestów pozwalają na stosowanie ich także w stosunku do osób pracujących z domu.

Nie mam wątpliwości, że bezwzględny obowiązek trzeźwości pracowników w czasie pracy uzasadnia prowadzenie badań w tym zakresie także w czasie pracy zdalnej - komentujePrzypomina, że nowe przepisy pozwalają na prowadzenie takich badań, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub ochrony mienia. Interpretując te przepisy w ten sposób, że nietrzeźwy pracownik zagraża nie tylko swojemu zdrowiu, ale także przez mniej wydajną pracę czy ryzyko popełnienia błędu naraża pracodawcę na straty, trzeba dojść do wniosku, że takim kontrolom będzie mógł podlegać praktycznie każdy pracownik zatrudniony zdalnie - podkreśla.

Kolejne pytanie dotyczy sposobu przeprowadzenia takiego badania. Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy zdalni powinni być kontrolowani w sposób nienaruszający prywatności ich samych, a także innych domowników, oraz tak, by nie utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych. - Wydaje się, że badanie na zewnątrz mieszkania może naruszać godność pracownika, bo będzie widoczne dla osób postronnych. Jednocześnie wejście do domu zatrudnionego może naruszać prawo do prywatności. Wydaje się jednak, że ze wspomnianych wcześniej względów najlepiej by było, gdyby takie badanie odbywało się w przedpokoju czy przedsionku - dodaje mecenas Sych.

Może się więc okazać, że pracownicy będą odmawiali przeprowadzenia takiego badania. Dla pracodawcy będzie to jednak sygnał uprawniający do odsunięcia zatrudnionego od pracy zdalnej, bez prawa do wynagrodzenia. Przełożony może też w takiej sytuacji wezwać policję, by ta przeprowadziła badanie.

Dawid Zdebiak, radca prawny, partner w kancelarii DT Gujski Zdebiak, zwraca uwagę, że wątpliwość może też budzić to, czy każdego zatrudnionego będzie można w ten sposób badać. Nowy przepis, który niebawem znajdzie się w kodeksie, mówi bowiem, że takie badanie musi być niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub ochrony mienia. Oznacza to, że jeśli istnieją jakiekolwiek inne metody kontroli pracownika, wówczas może on kwestionować przeprowadzanie badań. Podobnie, jeżeli stwierdzi, że jego praca nie powoduje żadnego zagrożenia dla niego samego czy innych osób, nie ma mowy też o narażeniu majątku pracodawcy. Sprowadza się to do pytania, czy w ten sposób będą mogli być badani pracownicy biurowi, specjaliści wykonujący swoje obowiązki przy komputerze, informatycy czy księgowi. Na odpowiedź przyjdzie nam poczekać, może nawet kilka lat, gdy spory w tym zakresie, jeśli pracownik poniesie negatywne konsekwencje odmowy poddania się temu badaniu, trafią do sądów pracy. Możemy się spodziewać, że będą zapadały w takich sprawach odmienne wyroki w zależności od tego, czy sędziowie będą interpretowali np. ochronę zdrowia czy mienia szeroko, co pozwalałoby kontrolować duże grupy pracowników, czy zawężająco, ograniczając te kontrole do osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej - wskazuje ekspert.