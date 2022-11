Zbliżają się wybory, więc pieniądze na dodatki socjalne na pewno się znajdą? - zapytał Bogdan Rymanowski na antenie Radia ZET wiceministra finansów, Artura Sobonia. Tak - odpowiedział polityk. Przyznał jednak, że nie ma szans na 15. emeryturę, bo budżet państwa by tego nie wytrzymał. Soboń wyjaśniał też, że pieniądze z KPO są pilnie potrzebne, a bez nich PiS może mieć problemy z wygraną w wyborach. To jedyny argument, który ma opozycja, by w tych wyborach powalczyć o zwycięstwo - stwierdził wiceminister.

Soboń o Kaczyńskim: Jest naszym liderem

Na koniec Bogdan Rymanowski zapytał Artura Sobonia, czy Jarosław Kaczyński lepiej zna się na ekonomii, niż minister finansów? Tak, oczywiście. Jest naszym liderem - odpowiedział Soboń.