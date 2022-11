Zmiany w podatku Belki będą możliwe zapewne od 1 stycznia 2024 r., ale możliwe, że uda się je wprowadzić wcześniej, więc nie mówię, że jest to finalna data. Wszystko zależy od tego, jak odpowiedzą banki, bo to one są operatorami, które widzą ten podatek – powiedział w środę w TVP 1 wiceminister finansów Artur Soboń.

Jak dodał, obecna propozycja MF zakłada, że z podatku od zysków kapitałowych, czyli z tzw. podatku Belki, będą zwolnione dochody z zysków kapitałowych do kwoty 10 tys. zł. Jednocześnie stawka podatku wzrosłaby z 19 proc. do 20 proc.

Chcemy zaproponować rozwiązanie neutralne budżetowo, w ramach którego niewielka grupa miałaby podatek o 1 proc. wyższy, ale pozostali, np. mający depozyty w bankach, mieliby kwotę wolną – dodał Artur Soboń.

autor: Marek Siudaj