Z ustaleń wywiadu wynika, że Teheran chce zdobyć materiały nuklearne oraz paliwo do reaktorów; zwłaszcza pozyskanie paliwa jest istotne, ponieważ przyspieszyłoby to etap, w którym Iran byłyby w pełni zdolny wyprodukować broń atomową - relacjonuje CNN. Na razie nie wiadomo, czy Kreml jest zainteresowany taką współpracą. Rosja była jednym z sygnatariuszy porozumienia nuklearnego z Iranu i w takim charakterze uczestniczyła w wiedeńskich rozmowach na temat przywrócenia mocy prawnej tej umowy - wyjaśniają eksperci w rozmowie z CNN. Jednak propozycje Iranu dotyczące pomocy w pracach nad programem nuklearnym padły w momencie, gdy Teheran i Moskwa zacieśniły współpracę.

Iran dostarcza Rosji drony i pociski rakietowe wykorzystywane podczas ataków na Ukrainę. Ostatnio pojawiały się doniesienia, że Iran zamierza przekazać Moskwie kolejną partię broni, zawierającą 1 tys. różnego rodzaju jednostek uzbrojenia, w tym rakiety balistyczne krótkiego zasięgu Fateh-110 i Zolfagar o zasięgu 300 i 700 km.

Negocjacje Zachodu z Iranem utknęły

Ponadto, według rozmówcy CNN, który jest wysokim rangą przedstawicielem administracji USA, negocjacje z Teheranem w sprawie ożywienia międzynarodowego porozumienia nuklearnego utknęły, a umowa w tej sprawie jest "prawie martwa". Prace Teheranu nad wzbogaceniem uranu poszły znacznie dalej, niż przewidywały ustalenia międzynarodowego paktu, a czas, jakiego Iran potrzebowałby na wyprodukowanie broni nuklearnej skrócił się do miesięcy.

Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson powiedziała CNN, że obecnie USA współpracują ze swymi partnerami, by ujawnić zacieśniające się więzi między Iranem oraz Rosją i pociągnąć te kraje do odpowiedzialności. Specjalny wysłannik USA do Iranu Rob Malley powiedział, że Waszyngton nadal stawia na dyplomację w kontaktach z Iranem; dodał jednak: w ostateczności użyjemy innych narzędzi, w tym opcji militarnej, jeśli będzie to konieczne, aby uniemożliwić Iranowi pozyskanie broni nuklearnej.