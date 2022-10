To już siódma rata kary za brak reakcji na postanowienie TSUE. Komisja Europejska - jak pisze RMF FM - potrąciła teraz 30 milionów euro. To oznacza, że do tej pory straciliśmy już 267 milionów euro, co wynosi około miliard dwieście sześćdziesiąt milionów złotych - podaje rozgłośnia.

Raty kary są potrącane od 2021

RMF FM przypomina, że raty kary są potrącane od 7 listopada ubiegłego roku. TSUE zobowiązał bowiem w lipcu 2021 do natychmiastowego zawieszenia przepisów o Izbie Dyscyplinarnej. Ponieważ rząd tego nie zrobił, Bruksela zaczęła potrącać pieniądze, wypłacane w ramach refundacji dla budżetu państwa za faktury, rozliczone z samorządami.