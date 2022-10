Najważniejszym forum weryfikowania skuteczności amerykańskich zabiegów będzie ONZ. Gdy zamykaliśmy wydanie "Dziennika Gazety Prawnej", nie był jeszcze znany rezultat głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ nad projektempotępiającej narzucone i nielegalne rosyjskie referenda oraz jednostronną zbrojną aneksję przez Rosję terenów na wschodzie i południu Ukrainy. Nie jest jednak tajemnicą, że zachodni dyplomaci liczą, że państw piętnujących Kreml będzie co najmniej tyle samo co 2 marca tego roku, gdy putinowską inwazję w rezolucji potępiły 141 kraje. Tylko cztery głosowały wtedy wraz z Rosją – były to Białoruś, Erytrea, Korea Północna i Syria. 35 państw się wstrzymało.