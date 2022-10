Specyfika rynku jest taka, że nie ma żadnej bariery finansowej, aby się na nim pojawić. Żeby uczyć języka obcego nie potrzeba żadnego kapitału, wystarczy opublikować ogłoszenie, żeby na nim zaistnieć i zarabiać.

- Rynek jest bardzo rozdrobniony ponieważ bariera wejścia jest niemal zerowa, tego typu usługi świadczy kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, a najwięcej dzieje się w szarej strefie, istnieje też ponad 3 tys. szkół samego języka angielskiego – mówi w rozmowie z MarketNews24 Cezary Chałupa, członek zarządu Multilango.com. – Jeżeli jednak zrobić coś jakościowego, wykraczającego poza korepetycje, to ta bariera finansowa staje się tym wyższa, im bardziej chcemy zadbać o odpowiednią grupę lektorów języków obcych, jak i o bezpieczeństwo uczestników w internecie, przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszej technologii.

Jako startup Multilango.com pozyskało finansowanie z funduszu CZYSTA3.VC, zaliczanego do grupy funduszy pozyskujących kapitał z Unii Europejskiej. Stało się to za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), przy wykorzystaniu grantu z puli na badania i rozwój (B+R).

- Najważniejsze w ramach grantu na badania i rozwój było stworzenie technologii, która umożliwia bezpieczne korzystanie z usługi i pomaga w nauce języków, umożliwiając jednocześnie jej udostępnienie jako benefitu wielu przedsiębiorstwom i ich pracownikom w modelu business to business – wyjaśnia Cezary Chałupa.

Chwila do wejścia na rynek wydaje się idealna.. Z jednej strony wyniki finansowe firm w Polsce są dobre, wg. GUS ich zysk netto wzrósł o 29,5% r/r w I półroczu i jednocześnie silny jest rynek pracownika, pracownicy oczekują podwyżek i benefitów. Jednak w sierpniu o ile inflacja konsumencka była rekordowo wysoka (16,1% r/r), to jednak był to miesiąc o tyle szczególny, że wzrost średniego wynagrodzenia był tym razem niższy od wzrostu cen (12,7% r/r).

Badania ujawniają, że w hierarchii benefitów pracowniczych szkolenia językowe i zawodowe znajdują się tuż za ochroną zdrowia i życia, a młodzi ludzie, którzy w ciągu najbliższych lat będą stanowili znakomitą większość pracowników przedsiębiorstw wskazują na fakt, że elastyczność czasu i miejsca pracy oraz inwestycja w indywidualny rozwój to rzeczy, których już poszukują u pracodawców. To i obecne zmiany na rynku wydają się sprzyjać modelowi, który wnosi na rynek Multilango.com.

Rynek benefitów zmienił się już bardzo z powodu pandemii, przed nami zmiany związane z inflacją i zagrożeniem recesją. Wzrosło zainteresowanie benefitami związanymi z dostępem do lekarzy, a bardzo spadło zainteresowanie innymi - zwłaszcza sportowymi, firmy tym się zajmujące dopiero powracały do dodatniej rentowności. Z analizy Hays Poland z 2022 r. wynika, że podstawowy pakiet medyczny to w obecnych czasach za mało. Aż 34 proc. badanych chce mieć dostęp do oferty rozszerzonej, również w zakresie wsparcia i promocji zdrowia psychicznego. Jednocześnie z tegorocznego raportu EY wynika, że aż 80 proc. wykwalifikowanych pracowników rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a doświadczenie pandemii u wielu osób spowodowało gwałtowne przewartościowanie, zmieniając rynek pracy i oczekiwania wobec pracodawcy. Z raportu Deloitte „Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?” dowiadujemy się, że bardzo atrakcyjnym benefitem staje się elastyczny czas pracy.

- Reprezentujemy branżę edukacyjną, ale chcemy wykorzystać obszar benefitów pracowniczych, łącząc zalety Ubera i karty Multisport – dodaje Cezary Chałupa. – Tak jak Uber kojarzy osoby, które chcą się przemieścić z punktu A do punktu B, z kierowcami, którzy tę usługę wykonają, tak my przy pomocy naszej platformy cyfrowej kojarzymy osoby chcące się uczyć w pracy języków obcych z profesjonalnymi lektorami, którzy zapewnią im edukację językową na odpowiednim poziomie. Z dowolnego miejsca, w czasie przez nich wybranym. Natomiast Multisport kojarzy się z modelem subskrypcyjnym, zapewniającym pracownikom firm w ramach jednej opłaty dostęp do różnego rodzaju obiektów sportowych. W naszym przypadku po raz pierwszy w ramach jednej opłaty subskrypcyjnej pracownicy otrzymali dostęp do całej różnorodności dostępnych języków i lektorów.