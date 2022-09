Inflacja we wrześniu wzrosła do 17,2 proc. z 16,1 proc. w sierpniu – podał w piątek GUS. Ekonomiści przewidywali wzrost do 16,5 proc., ale były też prognozy zakładające wzrost do 17 proc.

Tym samym inflacja w Polsce jest najwyższa od końca 1997 roku. Reklama Według prognoz PKO BP inflacja konsumencka wyniesie 15,6 proc. na koniec 2022 r. i 8,1 proc. r/r na koniec przyszłego roku. Założyli utrzymanie tarczy antyinflacyjnej w pełnym zakresie do końca 2023 r. oraz "klasyczny" wzrost taryf energetycznych w styczniu 2023 r., podnoszący rachunki o ok. 40 proc.