Buda, pytany o kwestię oszczędności w urzędach samorządowych i o to, czy będzie możliwość nakazania urzędom oszczędności, odpowiedział: - My nie możemy zakładać braku rozsądku po stronie samorządowców. Ja sobie nie wyobrażam, żeby był w Polsce jakikolwiek samorządowiec, który by nie twierdził, nie sądził, że należy oszczędzać energię.

Dopytywany o to, co z urzędami, które już w ubiegłym roku wdrożyły oszczędności, ocenił, że "każdy etap jest dobry, do rozpoczęcia kolejnego". - Można kolejne działania podejmować, które przynoszą oszczędności. Myślę, że każdy samorząd we własnym zakresie takie decyzje będzie podejmował. My będziemy się starali zachęcać - przekazał szef resortu rozwoju i technologii.

Poinformował, że "będzie program wspierający efektywność energetyczną w samorządach". - To będzie bardzo duży program, który będzie pozwalał modernizować m.in. oświetlenia uliczne, bo słyszeliśmy o komunikatach wyłączania przez samorządy oświetlania ulic. Na to nie możemy sobie pozwolić. (...) Nie możemy pozwolić, żeby Polska była ciemna. Rozumiem witryny, elewacje, ale na pewno nie ulice. Polacy chcą czuć się bezpiecznie również w tej trudnej sytuacji, w związku z tym ten program będzie dedykowany wszystkim samorządom tym, które będą chciały i będą zainteresowane oszczędzaniem. To będzie zachęta - podkreślił Buda.

Katarzyna Krzykowska