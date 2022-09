"Wraz ze śmigłowcami pozyskamy również transfer technologii" - czytamy na profilu szefa MON.

Śmigłowce produkcji Boeinga AH-64E Apache to podstawowe śmigłowce szturmowe używane od lat 80. XX w. przez armię amerykańską. Pierwszy egzemplarz powstał w 1983, a od tego czas śmigłowce są nieustannie rozwijane.

Wykorzystywane bojowo były m.in. podczas operacji "Just Cause" w Panamie - był to ich chrzest bojowy, a także podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r., gdzie zniszczyły dużą część irackich sił pancernych. Poza USA śmigłowce Apache są wykorzystywane m.in. przez Wielką Brytanię, Izrael, Arabię Saudyjską, Koreę Południową, Japonię czy Tajwan.

Wersja AH-64E Guardian do służby weszła w 2011 roku. W porównaniu do starszych modeli ma wzmocnione silniki, jest także wyposażona w system JTIDS zarządzający wymianą informacji na polu walki; ma ulepszone zdolności komunikacyjne - w tym na przykład zdolność do kontrolowania bezzałogowych dronów.